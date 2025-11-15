केस से नाम हटाने के लिए मांगी 30 हजार की रिश्वत, एसीबी ने पैसे लेते रंगे हाथों दबोचा

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को झुंझुनू जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भुहाना पुलिस थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल संतोष को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई एक शिकायत की पुष्टि होने के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने एक पारिवारिक विवाद के मामले में नाम हटाने और गिरफ्तारी से बचाने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

और पढ़ें

रिश्वत लेती महिला कांस्टेबल गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि उसके, उसके भाई और चाचा के बीच हुए विवाद का मामला भुहाना थाने में दर्ज है, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल संतोष कर रही थीं. जांच के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके भाई का नाम हटाने तथा भाई को गिरफ्तार न करने के लिए रिश्वत मांगी.

एसीबी की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि कांस्टेबल संतोष पहले ही शिकायतकर्ता से 3,000 रुपये और 7,000 रुपये की दो किश्तें ले चुकी थीं. इसके बाद शेष 20,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत एसीबी को दी गई.

ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी टीम ने शनिवार सुबह जाल बिछाया. जैसे ही हेड कांस्टेबल संतोष शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की तीसरी किश्त ले रही थीं, उसी दौरान ACB टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. मौके पर मौजूद टीम ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर बरामद रकम को सील किया और उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की.

Advertisement

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि मामले में विस्तृत जांच जारी है. यह भी जांच की जा रही है कि क्या आरोपी हेड कांस्टेबल ने इसी तरह अन्य मामलों में भी रिश्वत ली है या किसी और पुलिसकर्मी की इसमें संलिप्तता है. आरोपी के फोन रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और अन्य केस फाइलों की भी जांच की जाएगी.

---- समाप्त ----