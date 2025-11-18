scorecardresearch
 

राजस्थान में सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर, माउंट आबू में पारा गिरा, जमने लगी बर्फ

राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी का तीखापन महसूस होने लगा है. पिछले दो दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मंगलवार सुबह पारा और नीचे लुढ़ककर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस (-2 C) पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस (-17 C) रहा.

माउंट आबू में पारा गिरा (Photo: Rahul Tripathi/ITG)
राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पिछले दो दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जिसने आने वाले दिनों में सर्दी के तीखे तेवरों का संकेत दे दिया है. इस कड़ाके की ठंड की वजह से हल्की बर्फ जमने लगी. 

माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है. सोमवार सुबह जहां न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस (0 C) दर्ज किया गया था, वहीं पारे की यह गिरावट मंगलवार को भी जारी रही. सुबह तापमापी में न्यूनतम पारा और नीचे लुढ़कर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस (–2 C) पर जा पहुंचा. दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस (-17 C) रहा है.

न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया

पार्किंग में खड़े वाहनों पर जमी ओस की बूंदें सुबह के सर्द मिजाज को बता रही हैं. शहरी क्षेत्र के अलावा खेतों पर पेड़-पौधों की पत्तियों और टहनियों पर भी ओस की बूंदें जम कर बर्फ बनी हुई दिखाई दीं. दिन में खिली हुई तेज धूप फिलहाल लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है. लेकिन नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ही सर्दी के यह तेवर आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी करते हुए दिख रहे हैं.

दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहा

मध्यम गति से चलने वाली सर्द हवाएं अभी से नश्तर की तरह चुभने लगी हैं. ठंड बढ़ने के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. सड़क किनारे लोग अलाव जलाकर सर्द मौसम से राहत पाने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं.

