लोकसभा सांसद राजकुमार रोत को फेसबुक लाइव में जान से मारने की धमकी, BAP ने ओम बिरला से मांगी सुरक्षा

MP Rajkumar Roat gets death threat on Facebook: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के नेता राजकुमार रोत आदिवासी भूमि पर कब्जे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेसबुक लाइव के माध्यम से संबोधित कर रहे थे. इसी को लेकर उनको धमकी दी गई.

चंद्रवीर सिंह नाम के एक यूजर ने सांसद को धमकी दी.(Photo:FB/Rajkumar Roat)
लोकसभा सांसद राजकुमार रोत को फेसबुक लाइव के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई. धमकी में बांसवाड़ा-डूंगरपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक की हत्या करने पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित करने वाला एक शख्स शामिल था.

पुलिस के अनुसार, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के नेता फेसबुक लाइव के माध्यम से आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी चंद्रवीर सिंह नाम के एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में यह धमकी दी. अभद्र भाषा वाली इस टिप्पणी के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए हैं.

एक अधिकारी ने कहा कि मामला गंभीर है और इसकी जांच की जा रही है. आरोपी का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.

रोत ने कहा कि वह तत्काल कार्रवाई और अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर डीजीपी और उदयपुर रेंज के आईजी से औपचारिक रूप से संपर्क करेंगे.

बीएपी प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने इस धमकी को आदिवासी समुदाय की आवाज पर हमला करार दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से रोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

मीणा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह सिर्फ एक व्यक्ति को धमकी नहीं है, बल्कि आदिवासी लोगों की लोकतांत्रिक और संवैधानिक आवाज को दबाने की कोशिश है." हालांकि, चंद्रवीर सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

