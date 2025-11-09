scorecardresearch
 

Feedback

Kota: कर्ज के 60 हजार लौटाने से किया इनकार... रिश्तेदार ने मां-बेटी को गला घोंटकर मार डाला

राजस्थान के कोटा में कर्ज के ₹60 हजार न लौटाने पर एक रिश्तेदार ने महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी प्रदीप वैष्णव और उसके साथी भरत सहारिया को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा आरोपी फरार है. वारदात के बाद दोनों ने जेवर लूटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल से पकड़े गए.

Advertisement
X
पुलिस की 16 टीमें कर रही जांच. (Photo: Representational)
पुलिस की 16 टीमें कर रही जांच. (Photo: Representational)

Kota Murder: राजस्थान के कोटा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. दो दिन पहले एक महिला और उसकी आठ साल की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि यह हत्या रुपये के लेन-देन के विवाद में की गई.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव (30) ने अपनी रिश्तेदार ज्योति (32) से कुछ महीने पहले 60 हजार रुपये उधार दिए थे. ज्योति द्वारा रकम लौटाने से इनकार करने पर प्रदीप ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची.

यह भी पढ़ें: 'भगवान ने बेटा छीन लिया...,' कोटा में हॉस्टल के कमरे में मृत मिला का नीट छात्र

सम्बंधित ख़बरें

Bigg boss 19 host Salman Khan
सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, शिकायतकर्ता बोला- ₹5 के पाउच में केसर मुमकिन नहीं 
कोटा में पुलिस ने पेश की इंसानियत की खूबसूरत मिसाल 
कोटा पुलिस ने 140 लापता लोगों को परिजनों से मिलाया. (File Photo; ITG)
सालों बाद घर लौटे लापता चेहरे, परिजनों ने देखा तो गले लगाने दौड़े 
हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चों के परिजन और अन्य रिश्तेदार. (Photo: Screengrab)
कोटा में दर्दनाक हादसा: स्कूल वैन और बोलेरो की भिड़ंत में दो मासूमों की मौत... कई घायल 
SC: स्टूडेंट्स सुसाइड रोकने पर राज्यों से रिपोर्ट मांगी 

बेटी ने देखा वारदात, गला दबाकर कर दी हत्या

घटना के दिन जब ज्योति का पति अस्पताल गया हुआ था, तभी प्रदीप अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा. ज्योति ने उन्हें चाय पिलाने के बाद खाना बनाने रसोई में गई. तभी प्रदीप पीछे से आया और चुन्नी से उसका गला घोंट दिया. इसी बीच आठ साल की बेटी पलक स्कूल से घर लौटी और मां पर हमला होते देख चिल्लाने लगी. शोर सुनकर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने उसका भी गला दबाकर हत्या कर दी.

Advertisement

गहने लूटकर फरार, आरोपी की टांग टूटी

हत्या के बाद आरोपियों ने महिला के कानों के गहने, मंगलसूत्र और अन्य सामान लूट लिया और फरार हो गए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के बाद प्रदीप और उसके साथी भरत साहरिया (20) को मुकुंदरा जंगल से गिरफ्तार किया. भागने के दौरान प्रदीप दीवार से कूद गया, जिससे उसकी टांग टूट गई. तीसरा आरोपी राजू उर्फ मामू अब भी फरार है.

पुलिस की 16 टीमें कर रही जांच

कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 16 पुलिस टीमें बनाई गई थीं. वहीं, मृतका का डेढ़ साल का बेटा उस वक्त झूले में बेहोश पड़ा मिला था. पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement