परिजनों ने तय की शादी तो प्रेमी ने कर दी युवती की हत्या, धारदार हथियार से रेता गला

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर में युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. बताया जाता है कि लड़की की शादी परिजनों ने कहीं और तय कर दी थी. जिससे आरोपी युवक गुस्सा था.

युवती की हत्या के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर में युवक ने अपनी प्रेमिका, नर्सिंग छात्रा (20) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. क्योंकि परिजनों ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह पक्की कर दी थी. इसके बारे में जैसे ही युवक को पता चला तो वो युवती से मिलने पहुंचा. युवक ने युवती पर शादी करने का दबाव बनाया. लेकिन युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद गुस्से में युवक ने युवती की हत्या कर दी.

दूसरी जगह शादी तय करने से नाराज था आरोपी

इस संबंध में युवती के पिता ने किडनैप कर दुष्कर्म करने और उसके बाद हत्या करने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दूंगड़ा गांव का रहने वाला उपेंद्र कुमार (21) खैरथल जिले के मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता है व किराए के कमरे में रहता था. उपेंद्र एक युवती से प्यार करता था. हालांकि इस दौरान उपेंद्र को पता चला कि प्रेमिका के परिजनों ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह पर पक्की कर दी है.

जिसके बाद उपेंद्र ने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद वह प्रेमिका को अपने कमरे में ले गया. जहां दोनों के बीच कहासूनी व हाथापाई हुई. इस पर उपेंद्र ने गुस्से में धारदार हथियार से उसकी कला रेतकर हत्या कर दी.

पिता ने लगाया किडनैप कर हत्या का आरोप

इस घटना को अंजाम देने के बाद उपेंद्र मौके से भागने लगा. लेकिन लोगों ने उस पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण मुंडावर थाने पहुंचे और सड़क जाम लगा दिया. लड़की के पिता ने बताया कि उसकी दो बेटियां सुबह 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा करने के लिए मुंडावर आईं थी. इस दौरान छोटी बेटी जैसे ही नाश्ता लेने गई आरोपी ने बड़ी बेटी का किडनैप कर लिया. फिर अपने कमरे पर ले गया.

वहां आरोपी ने उसका रेप करके गला काटकर हत्या कर दी. यह घटना थाने के सामने घटना हुई है. लेकिन पुलिस उसको नहीं बचा पाई. थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

