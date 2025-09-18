अलवर: एक रात में दो दर्जन दुकानों के ताले तोड़े, लाखों की चोरी से व्यापारियों में मचा हड़कंप

अलवर जिले के खैरथल तिजारा में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. शहर के सिनेमा हॉल रोड, पुरानी अनाज मंडी और आदर्श मार्केट सहित मुख्य बाजार में करीब दो दर्जन दुकानों के ताले तोड़ दिए गए. चोर शटर तोड़कर दुकानों में घुसे और लाखों की नगदी और सामान चोरी कर ले गए.

घटना की जानकारी सुबह तब मिली जब दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलने पहुंचे. दुकानों के टूटे ताले और सामान बिखरा देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. चोरी की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और व्यापारियों में हड़कंप मच गया. कई दुकानों से 5 हजार, 10 हजार और एक दुकान से करीब 20 हजार रुपए तक की नगदी चोरी हुई है. इसके अलावा चोर दुकानों से कीमती सामान भी पार कर गए.

चोरों ने दो दर्जन दुकानों के ताले तोड़े

बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीन नकाबपोश चोर पूरी वारदात को अंजाम देते हुए कैद हुए हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है. व्यापारियों का कहना है कि शहर में गश्त नहीं होती और पुलिस लापरवाह है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही चोर नहीं पकड़े गए और बाजार में सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो वे आंदोलन करेंगे. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

---- समाप्त ----