राजस्थान: टायर फटने से बेकाबू कार ट्रक से टकराई, 10 दिन की बच्ची समेत दो की मौत, Video

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. हादसा इतना भीषण था कि इसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई. पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार से जा रही एक कार अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होती दिखती है और डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन में जा घुसती है. तभी सामने से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

दरअसल, हादसा नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक के पास हुआ, जहां कार में सवार 10 दिन की मासूम बच्ची नेविस और उसके परिजन मोहम्मद मकसूद की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों को गंभीर सिर की चोटें आई थीं, जिसके कारण उनकी मौके पर ही जान चली गई. कार में सवार अन्य दो लोग खेरूनिशा और इकरामूदीन गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद नवलगढ़ अस्पताल से सीकर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

बेकाबू होकर दूसरी लेन में पहुंची कार

जानकारी के मुताबिक, चारों लोग जयपुर से टामकोर की ओर जा रहे थे. रास्ते में अचानक कार का टायर फट गया, जिससे कार पूरी तरह अनियंत्रित हो गई. तेज रफ्तार के कारण कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

धमाके की आवाज सुनकर मौके पर जुटे लोग

टक्कर के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसे सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की. सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा साफ दिखाई देता है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज देखकर लोग हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा रहे हैं.

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

