scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: टायर फटने से बेकाबू कार ट्रक से टकराई, 10 दिन की बच्ची समेत दो की मौत, Video

राजस्थान के झुंझुनू के नवलगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद गई और सामने से आ रहे ट्रक में जा टकराई. हादसे में 10 दिन की मासूम बच्ची और उसके परिजन की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है.

Advertisement
X
घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. हादसा इतना भीषण था कि इसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई. पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार से जा रही एक कार अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होती दिखती है और डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन में जा घुसती है. तभी सामने से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

दरअसल, हादसा नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक के पास हुआ, जहां कार में सवार 10 दिन की मासूम बच्ची नेविस और उसके परिजन मोहम्मद मकसूद की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों को गंभीर सिर की चोटें आई थीं, जिसके कारण उनकी मौके पर ही जान चली गई. कार में सवार अन्य दो लोग खेरूनिशा और इकरामूदीन गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद नवलगढ़ अस्पताल से सीकर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: झुंझुनूं: ASI की गुंडागर्दी, दुकानदार पर बरसाए 50 से ज्यादा डंडे, CCTV वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Accident in Jhunjhunu before son's wedding in Rajasthan
बस पर चढ़ते फिसला BSF जवान पहिए के नीचे आया, बेटे की शादी के पहले उठी अर्थी 
राजस्थान में मिले 4500 साल प्राचीन सभ्यता के प्रमाण 
राजस्थान में मिले साढ़े चार हजार साल पुरानी सभ्यता के सबूत. (Photo: ITG)
औजार और घरों की संरचना... राजस्थान में मिले 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण 
suicide reel
व्यू के लिए बनाई सुसाइड वाली रील 
पुलिस गिरफ्त में युवक. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
पंखे में कपड़ा बांधा, कैमरे पर लगाई फांसी....भारी पड़ा व्यूज के लिए ड्रामा, उठा ले गई पुलिस 

बेकाबू होकर दूसरी लेन में पहुंची कार

जानकारी के मुताबिक, चारों लोग जयपुर से टामकोर की ओर जा रहे थे. रास्ते में अचानक कार का टायर फट गया, जिससे कार पूरी तरह अनियंत्रित हो गई. तेज रफ्तार के कारण कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

Advertisement

देखें वीडियो...

धमाके की आवाज सुनकर मौके पर जुटे लोग

टक्कर के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसे सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की. सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा साफ दिखाई देता है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज देखकर लोग हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा रहे हैं.

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement