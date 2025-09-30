राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम में घुसे NSUI कार्यकर्ता, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

जयपुर में सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एक हिंसक घटना का स्थल बन गया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम के विरोध में उतरे NSUI कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. तेज बारिश के बावजूद सैकड़ों छात्र नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, जिससे विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया. घटना में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें छात्र नेताओं की निजी और संगठनात्मक गाड़ियां शामिल थीं.

NSUI के छात्रों का आरोप है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और वे केवल RSS के कार्यक्रम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे. लेकिन जैसे ही छात्र कुलपति आवास का घेराव करने और कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया. इस कार्रवाई में छात्र नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, जिससे कई छात्र घायल हुए.

छात्र नेता नीरज खींचड़ ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई अत्यंत बर्बर थी. केवल छात्रों पर ही लाठियां नहीं बरसीं, बल्कि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई. इस दौरान RSS के स्वयंसेवक भी शामिल हो गए और उन्होंने NSUI कार्यकर्ताओं पर डंडों से हमला किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. तेज बारिश और अफरा-तफरी के बीच विश्वविद्यालय परिसर में भय और तनाव का माहौल बन गया.

घटना ने विश्वविद्यालय में राजनीतिक और संगठनात्मक टकराव की गंभीर तस्वीर पेश की है. कई छात्रों ने प्रशासन की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश बताया. वहीं, प्रशासन ने कहा कि यह सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम था.

Advertisement

---- समाप्त ----