scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाया, जेठ और चाचा ससुर ने दिया वारदात को अंजाम

जयपुर के दूदू में खेत की झोपड़ी में मिले प्रेमी कैलाश और सोनी को जेठ और चाचा ससुर ने तेल डालकर जिंदा जला दिया. कैलाश की एक दिन पहले मौत हो गई थी, आज सोनी भी जिंदगी की जंग हार गई. दोनों तरफ रंजिश पुरानी थी, आरोप है कि इश्क की आड़ में बदले की आग भड़काई गई. पीछे चार मासूम बच्चों का भविष्य अधर में है.

Advertisement
X
प्रेमी युगल को जिंदा जलाया (Photo: Representational)
प्रेमी युगल को जिंदा जलाया (Photo: Representational)

जयपुर के दूदू में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. प्रेम संबंधों के शक और आपसी रंजिश ने दो जिंदगियों को निगल लिया. खेत की झोपड़ी में जिंदा जलाए गए प्रेमी कैलाश और प्रेमिका सोनी की मौत से दोनों परिवारों में मातम छाया है और चार छोटे बच्चे बेसहारा हो गए हैं.

घटना मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाडोलाव गांव की है. शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे सोनी अपने प्रेमी कैलाश से मिलने खेत पहुंची थी. दोनों खेत में बने एक छोटे से मचान के पास बनी झोपड़ी में बैठे थे. कुछ देर बाद सोनी के जेठ और चाचा ससुर वहां पहुंचे.

दूदू में एक दिल दहला देने वाली घटना

सम्बंधित ख़बरें

A Love Story Of Dedication, Courage And Faith
हाथ कटने के बाद भी प्रेमिका ने नहीं छोड़ा साथ, मिसाल बनीं नीरज-सुमित्रा की प्रेम कहानी 
Crime Stories with Shram: A Murder for Love in Baghpat, A Corpse Exhumed.
क्राइम कहानियां विथ शम्स: बागपत में कब्र से निकली लाश, प्रेम कहानी का हुआ खूनी अंत! 
मिसाल बनीं जमुई के नीरज-सुमित्रा की प्रेम कहानी 
Crime News Kanpur
कानपुर में डबल मर्डर सतना में सुसाइड 
Sania Honour killing in Baghpat Interfaith love story
अधूरी रह गई बागपत की ये प्रेम कहानी, घरवालों ने ही कर दिया सानिया का मर्डर 

परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों को वहीं तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया. कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी सोनी ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया. पता चला है कि दोनों परिवार रिश्तेदारी में जुड़े थे, लेकिन पिछले एक साल से उनमें तनाव बढ़ गया था.

इसकी शुरुआत तब हुई जब सोनी के जेठ के बेटे और कैलाश के भाई की बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया था. इस शादी ने दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट पैदा कर दी थी. कैलाश के परिवार का आरोप है कि पुरानी रंजिश के कारण सोनी के ससुराल वालों ने बदले की नीयत से यह कदम उठाया. उनका कहना है कि जब दोनों परिवार एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे तो प्रेम संबंध कैसे बन सकते हैं. उनका दावा है कि सोनी को मोहरा बनाकर कैलाश को निशाना बनाया गया.

Advertisement

तेल डालकर लगाई आग, दो की मौत

सोनी छह साल पहले ही विधवा हो गई थी और उसके दो बच्चे हैं. कैलाश शादीशुदा था और उसके भी दो बच्चे हैं. कहा जा रहा है कि दोनों हाल ही में करीब आए थे. लेकिन मिलना-जुलना दोनों की मौत का कारण बन गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या की जांच जारी है. वहीं, दोनों पक्षों के चार मासूम बच्चे अब इंसाफ की उम्मीद में हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement