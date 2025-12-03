scorecardresearch
 
IAS संग IPS की शादी... SP सुजीत शंकर ने SDM चारू के साथ लिए 7 फेरे, रिवर फ्रंट पर भव्य समारोह

IPS सुजीत शंकर कोटा ग्रामीण के एसपी हैं. 2020 बैच के आईपीएस अफसर शंकर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. कोटा में उनका आईएएस चारू से यह मिलन हुआ.

IAS चारू की IPS सुजीत संग भव्य शादी.(Photo:ITG)
राजस्थान के कोटा का चंबल रिवर फ्रंट सोमवार रात एक खास मौके का गवाह बना. यहां अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े दो युवा अफसरों ने सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की. भव्य शौर्य घाट पर सीमित मेहमानों की मौजूदगी में IAS चारू और IPS सुजीत शंकर का विवाह हिंदू परंपराओं के अनुसार सम्पन्न हुआ.

30 नवंबर की रात IPS सुजीत शंकर की बारात रिवर फ्रंट पहुंची तो माहौल संगीत और डांस से सराबोर हो गया. सफेद शेरवानी में सजे दूल्हे ने घोड़ी पर चढ़कर पारंपरिक अंदाज में निकासी निकाली. 

इधर, स्टेज पर लाल जोड़े में दुल्हन चारू ने कदम रखे तो वरमाला के दौरान दोनों पर फूलों की बारिश की गई. करीब दो बजे रात मंत्रोच्चार के बीच फेरे संपन्न हुए और विवाह समारोह पूर्ण हुआ.

एक दूजे के हुए IAS चारू और IPS सुजीत.

दो राज्यों से आकर कोटा में मिला साथ

IPS सुजीत शंकर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और 2020 बैच के IPS अफसर हैं. वर्तमान में वह कोटा ग्रामीण के एसपी के रूप में कार्यरत हैं, जहां यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है. वहीं, दुल्हन IAS चारू उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और 2022 बैच की IAS अफसर हैं. वह कोटा जिले के रामगंजमंडी में SDM पद पर तैनात हैं. 

