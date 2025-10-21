scorecardresearch
 

जयपुर: तेज रफ्तार में फिसली बाइक, पति-पत्नी और 4 साल की भांजी की मौत, 2 घायल

जयपुर के जामवारामगढ़ में एक बाइक फिसलने से पति-पत्नी मातादीन और मनीषा देवी तथा उनकी चार साल की भांजी अनुष्का की मौत हो गई. दो अन्य घायल लकी और सेवाग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा अत्यधिक गति और बाइक पर ज्यादा सवार होने के कारण हुआ. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

घायल लकी और सेवाग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (फोटो-Gork)
जयपुर जिले के जामवारामगढ़ क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पूरा परिवार तबाह हो गया. पुलिस के अनुसार, एक ही बाइक पर सवार पांच सदस्य अचानक सड़क पर फिसलकर एक दीवार से टकरा गए. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई.

जामवारामगढ़ एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि बाइक अत्यधिक गति के कारण संतुलन खो बैठी और नियंत्रण से बाहर होकर सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई. इस हादसे में ख्वरानीजी गांव के रहने वाले पति-पत्नी मातादीन (30) और मनीषा देवी (26) तथा उनकी चार वर्षीय भांजी अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई. घायल हुए दो अन्य परिवारजन लकी (23) और सेवाग (22) को पहले जामवारामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

फिर दोनों को एसएमएस अस्पताल, जयपुर रेफर किया गया. पुलिस ने बताया कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. परिवार पाओटा के लाडीपुरा जा रहा था जब यह दर्दनाक हादसा हुआ. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को जामवारामगढ़ CHC मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि बाइक अचानक फिसल गई और सड़क किनारे दीवार से टकरा गई. हादसे ने इलाके में शोक की लहर फैला दी है. पुलिस ने बताया कि अधिकतम एक बाइक पर ज्यादा लोग सवार होना और तेज गति दुर्घटना की मुख्य वजह रही. अधिकारी नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और बच्चों व परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें.

