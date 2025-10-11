scorecardresearch
 

Jaipur: मां-बाप और बेटे ने एक साथ की आत्महत्या, सुसाइड नोट में चौंकाने वाले खुलासे

जयपुर के करणी विहार इलाके में पति-पत्नी और बेटे ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. पुलिस को घर में तीनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले. मौके से अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें एक परिचित पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तीनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले. (Photo: Representational)
तीनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले. (Photo: Representational)

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. करणी विहार थाना क्षेत्र के हीरापुरा कॉलोनी में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. शनिवार को जब देर तक किराए के मकान का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सन्न रह गई. पति, पत्नी और उनका बेटा मृत अवस्था में मिले.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान 63 वर्षीय रूपेन्द्र शर्मा, 58 वर्षीय पत्नी सुशीला शर्मा और 32 वर्षीय बेटे पुलकित शर्मा के रूप में हुई है. तीनों के अलग-अलग कमरों में शव पड़े थे. प्राथमिक जांच में पुलिस ने तीनों के जहर खाने की आशंका जताई है. रूपेन्द्र शर्मा ने कुछ समय पहले राजस्थान बैंक से वीआरएस लिया था, जबकि उनका बेटा निजी बैंक में कार्यरत था.

यह भी पढ़ें: IPS आत्महत्या मामला: पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 15 अफसरों पर गंभीर आरोप, जातिगत भेदभाव का भी जिक्र

पुलिस को कमरे की टेबल पर एक पन्ने का अंग्रेजी सुसाइड नोट मिला है, जिसमें परिवार ने एक परिचित पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. सुसाइड नोट के आधार पर परिजनों ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

करणी विहार थाना प्रभारी हवा सिंह ने बताया कि घर के मेन गेट के पीछे बेटे पुलकित का शव मिला, हॉल में पिता और कमरे में मां का शव पड़ा था. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर तीनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सुसाइड नोट में नामजद आरोपी से पूछताछ की तैयारी कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

