Alwar: नशे में कुल्हाड़ी से मां-बाप को काट डाला... लहूलुहान शव छोड़ शराबी बेटा फरार

अलवर के एक गांव में शराब के नशे में धुत बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने ही माता-पिता पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. मौके पर खून से लथपथ शव देखकर गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

पैसे नहीं दिए तो मौत दे दी.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान के अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. यहां शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग माता-पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. 

पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जब उनके घर पहुंची तो उसने कमरे में दोनों के लहूलुहान शव पड़े देखे. वह तुरंत घर भागी और अपने परिजनों को बताया. कुछ ही देर में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लेकर भेजे अस्पताल

सूचना मिलते ही बड़ौदामेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर हादरहेड़ा गांव से सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति का शव कमरे में पड़ा है. पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे. जांच में पता चला कि मृतक हरियाराम जाटव (65) और उनकी पत्नी शांति जाटव (62) की हत्या उनके बेटे ओमप्रकाश ने की है. दोनों के शव खून से सने हालत में अलग-अलग कमरों में मिले. शवों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

शराब की लत और पैसे को लेकर हुआ विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेटा ओमप्रकाश (26) रंग-रोगन का काम करता था और शराब पीने का आदी था. कुछ दिन पहले ही उसकी शराब की आदत से परेशान ठेकेदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया था. घर लौटने के बाद उसने शराब के लिए माता-पिता से पैसे मांगे, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो वह आपा खो बैठा. गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों पर वार कर दिया. मौके पर ही दोनों की मौत हो गई.

आरोपी की तलाश में पुलिस की दो टीमें गठित

वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं और गांव से लेकर आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है. इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अक्सर शराब के नशे में झगड़ा करता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह अपने ही माता-पिता की जान ले लेगा.

