‘क़ायम हूं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं’, पीएम मोदी के लिए ‘कब्र खुदेगी’ नारा देने वाली कांग्रेस नेता का जवाब

राजस्थान के जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजू लता मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है. आरोप लगाया कि वोट चोरी के ज़रिए बीजेपी राज्यों में सरकार बना रही है.

दरअसल, मंजू लता मीणा दिल्ली में कांग्रेस की रामलीला मैदान में आयोजित की गई 'वोट चोरी' रैली में शामिल हुईं थी. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'वह अपने बयान पर कायम हैं. देश में वोट चोरी को लेकर जनता के बीच भारी गुस्सा है और यही गुस्सा उनके बयान में भी झलकता है.'

मंजू लता मीणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कई राज्यों में वोटों में गड़बड़ी करके सरकारें बनाई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि सरकार के इशारों पर फैसले ले रहा है. उनके अनुसार, लोकतंत्र में यह बेहद गंभीर मामला है और जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है.

पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करने से बचते हैं. वह असल मुद्दों से लोगों का बस ध्यान भटकाने का काम करते हैं. भावनात्मक मुद्दों को आगे रखकर जनता को भ्रमित किया जाता है.

#WATCH | Delhi: On her statement against PM Modi, Manju Lata Meena, District President of the Jaipur City Women's Congress, says, "There is so much anger among the public regarding vote rigging. They (BJP) have formed these governments by rigging votes, and the Election… pic.twitter.com/Fb2OavOCYB — ANI (@ANI) December 14, 2025

अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मंजू लता मीणा ने कहा कि उनका काम सच को जनता के सामने लाना है. उन्होंने कहा, “मैंने जो कहा, उस पर मैं आज भी कायम हूं. देश में जो माहौल है, वही मेरी बातों में दिखा.”

उनका कहना था कि कांग्रेस का दायित्व है कि वह जनता की आवाज बने और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कोशिशों का विरोध करे. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र का आधार हिल जाएगा.

मंजू लता मीणा ने क्या कहा था?

मंजू लता मीणा ने हाल में ही नारा दिया था - 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी. आज नहीं तो कल खुदेगी.' जिसे लेकर विवाद हो गया. इस नारे को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने मंजू पर हमला बोला.

कांग्रेस पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला

कांग्रेस नेता मंजू के नारे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं.

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इससे साफ होता है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग-माओवादी एजेंडे के तहत काम कर रही है और अराजकता का मंच बनती जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा और सोच लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है.

