जिस स्कूल में पढ़ाई की, उसी में घुसकर की चोरी, रजिस्टर में लिखा- 'I am Sorry, So Happy'

राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इनमें एक आरोपी ने जिस स्कूल में कभी पढ़ाई की थी, उसी में घुसकर सीलिंग फैन चुराया और रजिस्टर में 'आईएम सॉरी, सो हैप्पी' लिख दिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कई जगहों पर चोरी की है.

X

पुलिस ने चोरी के आरोप में चार लड़के अरेस्ट किए हैं. (सांकेतिक तस्वीर)