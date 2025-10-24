scorecardresearch
 

Feedback

पारिवारिक कलह या कुछ और? 3 बच्चों को पानी में फेंका, फिर खुद कूद गई मां... सुबह उतराते मिले शव

राजस्थान के बालोतरा में 32 साल की ममता ने अपने तीन बच्चों को खेत के टांके में फेंककर मार डाला और खुद भी उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना जसोल थाना क्षेत्र के टापरा गांव की है. सुबह चारों के शव मिले. पति बेंगलुरु में मेडिकल दुकान चलाता है. पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
3 बच्चों को पानी में फेंककर खुद भी कूद गई मां (Photo: Itg)
3 बच्चों को पानी में फेंककर खुद भी कूद गई मां (Photo: Itg)

राजस्थान के बालोतरा में मेडिकल कारोबारी की पत्नी ने 3 बच्चों को टांके(एक तरह का तालाब) में फेंककर मार डाला. फिर खुद ने भी पानी से भरे टांके में कूदकर सुसाइड कर लिया. बीती रात हुई इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सुबह चारों के शव खेत में बने टांके के अंदर मिले. घटना जसोल थाना इलाके के टापरा स्थित पनौतरी नाडी की है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों के शव टांके से बाहर निकालकर अपने कब्जे में लिया. बालोतरा डीएसपी नीरज कुमारी शर्मा के मुताबिक 32 वर्षीय ममता पत्नी अणदाराम टापरा गांव से 3 किलोमीटर दूर पनौतरी नाडी के पास खेत में बने घर के अपने परिवार के साथ 10 दिन से रह रही थी. विवाहिता फसल कटाई के लिए सास और दादी सास के साथ यहां आई थी.

टांके के बाहर पड़े थे चप्पल

सम्बंधित ख़बरें

आईपीएस पूरन कुमार और संदीप लाठर. (File Photo: ITG)
ASI संदीप सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IPS पूरन की पत्नी समेत चार को बनाया आरोपी 
Two deaths, two suicide notes, two FIRs: Is this a game to protect powerful officials?
वारदात: दो पुलिस अफसर, 2 सुसाइड नोट पर दोनों FIR कैसे अलग?  
barmer car fire
बाड़मेर: स्कॉर्पियो में जिंदा जले 4 लोग 
बाड़मेर में जिंदा चल गए चार लोग (Photo: Screengrab)
बाड़मेर में भीषण हादसा, टक्कर के बाद जिंदा जल गए स्कॉर्पियो में बैठे चार लोग  
barmer news
बाड़मेर: दीवार पर पटककर महिला की हत्या 

डीएसपी के मुताबिक पूछताछ के सामने आया है कि बुधवार रात को घर के सभी सदस्य सो गए थे. रात के करीब 11:30 बजे ममता, 7 साल के बेटे नवीन, 4 साल के रूगाराम, 6 माह की बेटी मानवी कोखेत के बने टांके के पास ले गई और एक एक कर तीनों बच्चों ने टांके में फेंक दिया और उसके बाद खुद भी टांके में कूद गई. गुरुवार की सुबह जब ममता की सास ने बहु और बच्चों को नहीं देखा तो चारों की तलाश शुरू की. खेत में बने टांके के पास पहुंची तो बहु के चप्पल टांके के बाहर पड़े थे. टांके में झांककर देखा तो चारों के शव पानी में तैर रहे थे.

Advertisement

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

सास ने आसपास के लोगों को ग्रामीणों को घटना की सूचना दी. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया. डीएसपी नीरज कुमारी शर्मा और जसोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सिविल डिफेंस और ग्रामीणों की मदद से चारों के शवों को टांके से बाहर निकाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है. हालांकि, पुलिस इस मामले में हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी है.

बेंगलुरु में मेडिकल दुकान चलाता है पति

मृतका ममता का पति अणदाराम पिछले 5 महीने से बेंगलुरु के मेडिकल की दुकान चलाता है. पुलिस की सूचना पर पति अपने गांव के लिए रवाना हो गया है. ममता के ससुर बालोतरा में रहकर वहां की एक फैक्ट्री में काम करते है. ममता तीनों बच्चों, सास और दादी सास के साथ टापरा गांव में खेत में बने घर के रह रही थी. जहां उसने इस तरह का कदम उठाया. फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement