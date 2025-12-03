Alwar: खौफ फैलाने और टशन दिखाने के लिए सोसायटी में युवक ने की हवाई फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार

अलवर के दिल्ली रोड स्थित पॉश सोसायटी 'अपना घर शालीमार' में खौफ फैलाने और टशन दिखाने के लिए एक युवक ने शराब के नशे में हवाई फायरिंग की. घटना सोसायटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

सदर थाने के एसएचओ अजीत बढसरा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान हेमंत अरोड़ा उर्फ रिंकू (44) निवासी अपना घर शालीमार के रूप में की गई. आरोपी अलवर के चूड़ी मार्केट में दुकान चलाता है और हाल ही में सोसायटी में सिक्योरिटी का ठेका भी ले चुका है. इसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी थीं.

हवाई फायरिंग में टशन और खौफ फैलाना

सीसीटीवी में हेमंत उर्फ रिंकू को स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब पीते और फिर गाड़ी से उतरकर हवा में फायरिंग करते हुए देखा गया. इस दौरान उसने सोसायटी में टशन दिखाया और लोगों में डर फैलाया. पुलिस ने बताया कि हेमंत ने यह हथियार कहां से खरीदा, इसकी जांच भी जारी है.

पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया

सोसायटी के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फुटेज की जांच की और आरोपी को पकड़ लिया. हेमंत उर्फ रिंकू को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है और हथियार की प्राप्ति और फायरिंग की पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है.

