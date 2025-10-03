ट्रांसफर कराए 2.58 लाख और छोड़ गया चौराहे पर... JCB दिलाने के नाम पर शख्स से ठगी

ऑनलाइन ठगी की घटनाओं के लिए बदनाम राजस्थान के अलवर में बिहार के एक व्यक्ति के साथ ठगी का मामला सामने आया है. व्यक्ति जेसीबी मशीन खरीदने के लिए अलवर के रामगढ़ में पहुंचा था. मशीन की एडवांस राशि के तौर पर उसने 2 लाख 58 हजार दे दिए. इसके बाद ठग पीड़ित को अलवर के हनुमान सर्किल पर छोड़कर फरार हो गया.

बिहार के पश्चिम चंपारण जिला निवासी नफीस अंसारी पुत्र उस्मान मियां रामगढ़ कस्बे में जेसीबी मशीन खरीदने आया था. नफीस की अलवर के रामगढ़ में रहने वाले अरशद से दोस्ती थी. लंबे समय से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे. नफीस ने अरशद से जेसीबी मशीन खरीदने के लिए कहा. इस पर अरशद ने कहा कि उसके क्षेत्र में कई मशीनें हैं. मशीन खरीदने के लिए नफीस अलवर आया और यहां अरशद ने उसे रामगढ़ क्षेत्र में कई मशीने दिखाईं. एक पसंद करने के बाद नफीस वापस बिहार चला गया. अरशद ने उससे कहा कि तुम पैसे की व्यवस्था कर लो. पैसे की व्यवस्था करने के बाद मशीन खरीदने के लिए और एग्रीमेंट करने के लिए अलवर आया.

एग्रीमेंट करने के बाद अरशद ने नफीस से 2 लाख 58 हजार रुपए बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कहा. नफीस ने अरशद के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए. उसके बाद बचे हुए पैसे निकलवाने के लिए अरशद नसीब को अपने साथ हनुमान सर्किल लेकर आया. यहां चौराहे पर अरसद ने नफीस को खड़ा कर दिया और बोला कि उसको कुछ काम है. उसके बाद अरशद वहां से चला गया. जब कुछ देर तक अरशद लौटकर नहीं आया. तो नफीस ने उसको फोन करके बुलाया. इस पर उसने कहा कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है. वो थोड़ी देर में आएगा और उसके बाद अरशद का फोन बंद हो गया.

कई घंटे तक इंतजार करने के बाद जब अरशद लौटकर नहीं आया. तो नफीस ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



