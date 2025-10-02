scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: गहने खरीदकर लौट रहे मां बेटे को रास्ते में घेरा, फायरिंग कर बदमाशों ने मचाई लूट

राजस्थान के डीग जिले में हथियारबंद बदमाशों ने मां-बेटे पर हमला और फायरिंग कर घायल कर दिया और 50 हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया. दोनों की हालत गंभीर होने पर उनको अलवर रेफर किया गया. वारदात आपसी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है, घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

Advertisement
X
गहने खरीदकर लौट रहे मां बेटे को घेरा, फायरिंग और लूट (Photo: representational image)
गहने खरीदकर लौट रहे मां बेटे को घेरा, फायरिंग और लूट (Photo: representational image)

राजस्थान में डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ हथियार बंद बदमाशों ने एक मां-बेटे पर रास्ते में फायरिंग कर दी. इस दौरान हमलावरों पर लूटपाट का भी आरोप लगा है. गोलीबारी की इस वारदात में बेटे के छर्रे लग गए. इस घटना में वो घायल हो गया. जबकि मां को अंदरूनी चोटें आई हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत गंभीर होने पर उनको अलवर रैफर किया गया. अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में उनका उपचार जारी है.

डीग जिले के छपरा गांव निवासी मुफीद ने बताया कि उसका भाई जुबैद व मां जुबैदा सीकरी क्षेत्र में गहने खरीदने के लिए गए थे. गहनों की खरीदारी के बाद जब वो वापस लौट रहे थे. तभी छपरा निवासी जमशेद, खुर्शेद, भीम साहू व उनके अन्य साथियों ने रास्ते में घेरकर उन पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान उनके भाई के गोली के छर्रे लग गए. जबकि हमलावरों ने मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में उसके अंदरूनी चोटें आईं.

मुफीद ने आरोप लगाया कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया. अचानक हुए हमले से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया. हालत गंभीर होने पर दोनों घायलों को इलाज के लिए अलवर रैफर किया गया. अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

बस्ती में कुकर और फ्राइंग पैन से हुई मारपीट. (Photo: Santosh Kumar Singh/ITG)
रेस्टोरेंट में हुआ विवाद तो कुकर और फ्राइंग पैन से किया हमला, बस्ती में मारपीट का Video वायरल 
BJP clashed in Gonda (Photo- Screengrab)
गोंडा में 'GST धन्यवाद कार्यक्रम' के दौरान भिड़े भाजपाई, जमकर हुई मारपीट 
रिश्तेदार ही निकला हत्यारा
कोटा: दो गुटों में हो रही थी लड़ाई, सुलझाने गए शख्स की गोली मारकर हत्या, 6 पर केस दर्ज 
sikar news
सीकर: बोलेरो से कुचलकर सांड को मार डाला 
cough syrup to death of kids sample sent for testing
Cough Syrup से 7 बच्चों की मौत, जांच के लिए भेजे सैंपल 
Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि एक महीने पहले आपसी रंजिश के चलते दोनोंपक्ष के बीच विवाद सामने आ चुका है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. घायल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement