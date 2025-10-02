राजस्थान: गहने खरीदकर लौट रहे मां बेटे को रास्ते में घेरा, फायरिंग कर बदमाशों ने मचाई लूट

राजस्थान में डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ हथियार बंद बदमाशों ने एक मां-बेटे पर रास्ते में फायरिंग कर दी. इस दौरान हमलावरों पर लूटपाट का भी आरोप लगा है. गोलीबारी की इस वारदात में बेटे के छर्रे लग गए. इस घटना में वो घायल हो गया. जबकि मां को अंदरूनी चोटें आई हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत गंभीर होने पर उनको अलवर रैफर किया गया. अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में उनका उपचार जारी है.

डीग जिले के छपरा गांव निवासी मुफीद ने बताया कि उसका भाई जुबैद व मां जुबैदा सीकरी क्षेत्र में गहने खरीदने के लिए गए थे. गहनों की खरीदारी के बाद जब वो वापस लौट रहे थे. तभी छपरा निवासी जमशेद, खुर्शेद, भीम साहू व उनके अन्य साथियों ने रास्ते में घेरकर उन पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान उनके भाई के गोली के छर्रे लग गए. जबकि हमलावरों ने मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में उसके अंदरूनी चोटें आईं.

मुफीद ने आरोप लगाया कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया. अचानक हुए हमले से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया. हालत गंभीर होने पर दोनों घायलों को इलाज के लिए अलवर रैफर किया गया. अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि एक महीने पहले आपसी रंजिश के चलते दोनोंपक्ष के बीच विवाद सामने आ चुका है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. घायल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

