हिन्दू धर्म के खिलाफ उल्टी बातें सिखाईं और...डराकर धर्म परिवर्तन करने वाले 5 गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने गरीब हिंदू महिलाओं और पुरुषों को पैसों का लालच व डर दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया. मौके से धर्म प्रचार सामग्री और पैन ड्राइव बरामद हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है. जांच में बाहरी फंडिंग के संकेत भी मिले हैं.

अलवर में डराकर धर्म परिवर्तन करने वाले 5 गिरफ्तार (Photo: ITG)
अलवर में डराकर धर्म परिवर्तन करने वाले 5 गिरफ्तार (Photo: ITG)

राजस्थान के अलवर जिले की बडौदामेव थाना पुलिस ने हिंदू धर्म की गरीब महिला व पुरुषों को पैसों का प्रलोभन और भय दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कुछ समय पहले भी अलवर शहर के नजदीक एक हॉस्टल में धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था. वहां गरीब परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का काम चल रहा था. इस मामले में पुलिस ने हॉस्टल में धर्म परिवर्तन की शिक्षा देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था.

हिन्दू धर्म के खिलाफ सिखाईं गलत बातें

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली कि ग्राम नैनापुर में हिन्दू धर्म की गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन व भय दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए अवैध धर्मान्तरण का काम चल रहा है. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां जांच में सामने आया कि हिन्दू धर्म के विरुद्ध गलत बातें सिखाई जाती हैं. इस पर थाना बडौदामेव पर धारा 196(2), 299 बीएनएस में प्रकरण पंजीबद्ध किया. पुलिस ने लोगों ने बयान दर्ज किए.  वहां से पैन ड्राइव व बड़ी मात्रा में धर्म प्रचार प्रसार सामग्री मिली जिसे साफ था कि यहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है. 

पैन ड्राइव एवं धर्म प्रचार की सामग्री बरामद

पुलिस ने इस मामले में प्रशान्त पुत्र कैलाश चन्द जाटव निवासी बहाला थाना एमआईए जिला अलवर, रोहित पुत्र उदयवीर उर्फ गुड्डू जाटव निवासी पेगम्बरपुर थाना कांठ जिला मुरादाबाद उत्तरप्रदेश , रामनारायण पुत्र भौरेलाल बैरवा निवासी भड़कोल थाना मालाखेडा जिला अलवर, महेश पुत्र छोटेलाल मेघवाल निवासी मोहब्बतपुर थाना मालाखेडा जिला अलवर एवं केशव बेदादा पुत्र मोहनलाल बैरवा निवासी डी-40 सुमन एन्कलेव जगतपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक पैन ड्राइव एवं धर्म के प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद की है.

पहले भी आए ऐसे मामले

बड़ौदा मेव थाना प्रभारी विजय पाल सिंह ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. मामले की और जांच की जा रही है. एक माह पहले उद्योग नगर थाना क्षेत्र में गोलेटा में एक हॉस्टल में गरीब परिवारों के बच्चों को इसी तरह धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था. उस मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए. साथ ही बाहर से फंडिंग होने सहित कई अहम जानकारियां भी मिली.

 

