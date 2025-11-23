रॉन्ग साइड से आए ट्रेलर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, अजमेर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. नेशनल हाइवे-89 पर एक ट्रेलर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार पति, पत्नी और 11 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयानक था कि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी.

दरअसल, यह हादसा अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के कायड़ गांव के पास हुआ. मृतकों की पहचान 35 वर्षीय रामलाल, उनकी पत्नी 30 वर्षीय कंता देवी और 11 साल के बेटे मयंक के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, तीनों कायड़ गांव के ही रहने वाले थे.

गलत दिशा से आ रहा ट्रक बना हादसे की वजह

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था. गेगवाना गांव से लौटते वक्त उनकी कार के सामने गलत दिशा से आ रहा एक ट्रेलर ट्रक अचानक आ गया और उसने कार को सीधी टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. हादसे को देख रहे स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर जानकारी दी.

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तीनों को अस्पताल ले जाया गया

सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तुरंत जेएलएन अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है, ताकि आरोपी चालक का पता लगाया जा सके.

अजमेर पुलिस का कहना है कि चालक के पकड़े जाने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

