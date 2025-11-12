scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान में बुजुर्ग दंपति से 86 लाख की ठगी, ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर ऐंठ लिए रुपये

अजमेर में बुजुर्ग दंपति से 86 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. यहां के किशनगढ़ इलाके में ठगों ने खुद को सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया. इसके बाद खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लिया.

Advertisement
X
अजमेर में की गई बुजुर्ग दंपति से ठगी. (Photo: Representational )
अजमेर में की गई बुजुर्ग दंपति से ठगी. (Photo: Representational )

राजस्थान के अजमेर जिले से साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां किशनगढ़ निवासी बैंक से रिटायर्ड एक बुजुर्ग दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे जीवन भर की जमा पूंजी ठग ली गई. शातिर ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर दंपति को डराया और 86 लाख 70 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए.

सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता किया डिजिटल अरेस्ट 

प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगढ़ के रहने वाले पीड़ित बुजुर्ग दंपति को अनजान नंबरों से कॉल आया. कॉल करने वालों ने दावा किया कि वे सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं. ठगों ने दंपति को बताया कि उनके नाम पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. यह सुनकर बुजुर्ग दंपति घबरा गए.

सम्बंधित ख़बरें

To combat impulsive purchases, the advisor recommended a simple but powerful practice — silence before spending.
डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाला गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे 
मुंबई में डिजिटल अरेस्ट कर की करोड़ों की ठगी. (Photo: Representational)
58 करोड़ की ठगी का चीन-हांगकांग और इंडोनेशिया से क्या है कनेक्शन? 
suicide reel
व्यू के लिए बनाई सुसाइड वाली रील 
पुलिस गिरफ्त में युवक. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
पंखे में कपड़ा बांधा, कैमरे पर लगाई फांसी....भारी पड़ा व्यूज के लिए ड्रामा, उठा ले गई पुलिस 
12 वार्डों में फिर से जमेगा सियासी मैदान (Photo: ITG)
बारां के संकली गांव में वोट बहिष्कार, 763 में से सिर्फ एक वोट पड़ा, जानें वजह 

यह भी पढ़ें: मुंबई में डिजिटल अरेस्ट और 58 करोड़ की ठगी, जांच में निकला चाइनीज-हॉन्गकॉन्ग-इंडोनेशिया कनेक्शन

इसके बाद ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया. उन्हें कैमरा चालू रखने को कहा गया. उन्हें घर से बाहर जाने या किसी से संपर्क करने से मना किया गया. ठगों ने वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी और थाने जैसा बैकग्राउंड दिखाकर उन्हें विश्वास में ले लिया कि वे असली अधिकारी हैं.

Advertisement

इस दौरान उन्हें डराया गया कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा. गिरफ्तारी के डर से बुजुर्ग दंपति पूरी तरह दबाव में आ गए. ठगों ने उनसे उनकी सारी जमा राशि ट्रांसफर करने को कहा. इसके बाद दंपति ने अपनी बैंक एफडी तुड़वाई और अपनी मेहनत से जोड़ी हुई 86 लाख 70 हजार रुपये की राशि ठगों द्वारा बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पैसे ट्रांसफर होने के बाद जब ठगों का संपर्क बंद हो गया और उन्होंने और पैसों की मांग नहीं की, तब दंपति को शक हुआ. उन्होंने अपने परिजनों से बात की, तब उन्हें अहसास हुआ कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. पीड़ित दंपति ने तुरंत अजमेर साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिन खातों में पैसे गए हैं, उनकी जांच की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement