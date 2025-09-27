scorecardresearch
 

राजस्थान: गरबा खेलने के दौरान करंट की चपेट में आया 6 वर्षीय मासूम, हुई मौत

राजस्थान के अजमेर में गरबा खेलने के दौरान एक 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई. बताया जाता है कि मासूम करंट की चपेट में आ गया था. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन बचाया नहीं जा सका.

करंट लगने से हुई बच्चे की मौत के बाद एकत्रित हुए लोग. (Photo: Screengrab)
अजमेर की आर. के. पुरम कॉलोनी में गरबा रास खेलने के दौरान बीती रात को एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. इससे गरबा खेल रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और देर रात तक मामले की जांच पड़ताल में लगी रही.

करंट लगते ही अचेत हो गया था मासूम

हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान महेश वाटिका के पास आर.के.पुरम निवासी देविक उर्फ कृष्णा के रूप में हुई है. देविक घर के निकट ही आर. के. पुरम कॉलोनी विकास समिति की ओर से नवरात्र के उपलक्ष में कराए जा रहे गरबारास में खेलने के लिए चला गया था.

गरबारास आयोजक द्वारा लाइटिंग व साउंड व्यवस्था में लगाए गए विद्युत तार में कोई तार खुला रह गया. जिससे देविक को करंट लग गई और वह अचेत हो गया. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना से लोगों में आक्रोश

बच्चे के शव को जेएलएन अस्पताल के चीरघर में रखवाया गया है. जहां पुलिस शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराएगी. लेकिन परिजन और रिश्तेदार बिना पोस्टमार्टम के ही शव चाह रहे हैं. घटना को लेकर कुछ लोगों ने गरबा आयोजकों के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है.

घटना से गुस्साए लोगों ने गरबा आयोजन के लिए लगे बड़े बैनर भी फाड़ दिए. साथ ही लोग गरबा आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. 

TOPICS:

