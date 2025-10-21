scorecardresearch
 

स्कूटर की डिक्की में रखे पटाखों में एकाएक धमाका, बुरी तरह झुलसे उसपर सवार युवक

ओडिशा के कटक में दिवाली की रात बड़ा हादसा हुआ, जब स्कूटर की डिक्की में रखे पटाखों में अचानक विस्फोट हो गया. धमाके में दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए और स्कूटर जलकर राख हो गया. स्थानीय लोगों ने आग बुझाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

स्कूटर की डिक्की में रखे पटाखों में एकाएक धमाका, 2 घायल (Photo: ITG)
स्कूटर की डिक्की में रखे पटाखों में एकाएक धमाका, 2 घायल (Photo: ITG)

दिवाली की शाम, जो जश्न से भरी होनी चाहिए वह ओडिशा के कटक में भयानक हो गई. यहां के चौद्वार इलाके में भीषण हादसा हुआ जिसमें दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए. स्कूटर की डिक्की में रखे पटाखों में एकाएक विस्फोट के चलते ये दुर्घटना हुई. इसका वीडियो डरा देने वाला है.

यह घटना सोमवार रात दिवाली के त्योहार के समय करीब 8 बजे चौलियागंज के अपर्णा नगर इलाके में हुई, जब दो युवक स्कूटर पर पटाखे ले जा रहे थे. खबरों के मुताबिक, पटाखे वाहन के डिक्की में रखे थे, तभी अचानक उनमें आग लग गई और एक भयंकर विस्फोट हुआ.

धमाका इतना तेज था कि स्कूटर में तुरंत आग लग गई, जिससे दोनों सवार गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयास किया. घायलों को तुरंत एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. विस्फोट से स्कूटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया. विस्फोट की तेज आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.
 

