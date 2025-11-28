नवजात का शव घसीट रहा था कुत्ता..., कैसे हुई बच्ची की मौत, झाड़ियों में कौन फेंक गया? दिल दहला देगी ये कहानी

ओडिशा के गंजाम जिले के कविसूर्य नगर में शुक्रवार सुबह एक हृदयविदारक मामला सामने आया, जब नटबर कॉलोनी रोड पर एक नवजात बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. घटना का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे झाड़ियों के पास एक कुत्ते को नवजात के शव को घसीटते देखा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुत्ता झाड़ियों से बच्ची के घायल शरीर को उठाकर सड़क पर ले आया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद लोग भय से चीखने लगे, जिसे सुनकर कुत्ता शव वहीं छोड़कर भाग गया.

सूचना मिलते ही कविसूर्य नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बच्ची को जन्म के बाद जानबूझकर छोड़ दिया गया था या उसकी मौत किसी अन्य वजह से हुई. नवजात के शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने से पुलिस हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है.

पुलिस ने स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए और आसपास के इलाके की तलाशी लेते हुए यह जानने की कोशिश की कि बच्ची को यहां कैसे फेंका गया. पुलिस ने यह भी बताया कि वे क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि हाल ही में हुए प्रसव संबंधी किसी भी जानकारी को जुटाया जा सके. अक्सर ऐसे मामलों में प्रसव कराने वाले स्थानीय हेल्थ वर्कर महत्वपूर्ण सुराग मुहैया कराते हैं.

इसी संबंध में थाना प्रभारी (IIC) ने फोन पर बताया, 'हम मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि किसी ने नवजात का शव झाड़ियों में फेंका होगा, जिसे कुत्ता घसीटकर सड़क पर ले आया. हमने स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर्स और अन्य स्थानीय स्रोतों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी. इस मामले में अननैचुरल डेथ केस दर्ज किया गया है.' शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे बच्ची की मृत्यु के कारण और चोटों की प्रकृति का पता लगाया जा सके.

