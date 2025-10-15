scorecardresearch
 

नवीन पटनायक फिर लौटेंगे जनता के बीच... 79वें जन्मदिन पर करेंगे बीजेडी की यात्रा की शुरुआत

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तीन महीने बाद सार्वजनिक मंच पर दिखेंगे. वे 16 अक्टूबर को बीजेडी पदयात्रा में हिस्सा लेंगे. पटनायक बीमार रहने के बाद अब सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे और जन्मदिन पर जनता को संदेश देंगे.

बीजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक. (File Photo- PTI)
स्वास्थ्य कारणों से पिछले कई महीनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अब फिर से जनता के बीच नजर आने वाले हैं. वे अपने 79वें जन्मदिन यानी 16 अक्टूबर को पार्टी की वार्षिक जनसंपर्क पदयात्रा में शामिल होंगे.

बीजेडी के भुवनेश्वर जिलाध्यक्ष अशोक पांडा ने बताया कि नवीन पटनायक एकम्रा-भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नगरपाली में पार्टी की पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जनता से इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.

अब विपक्ष में रहकर सरकार पर हमले की तैयारी

पांडा ने कहा, बीजेडी हर साल इस जनसंपर्क पदयात्रा का आयोजन करती रही है. पहले जब पार्टी सत्ता में थी तो वो इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करती थी. लेकिन अब पहली बार विपक्ष में रहने के कारण पार्टी इस पदयात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की नीतियों और कथित नाकामियों को उजागर करेगी. 

जनता को देंगे संदेश, उपचुनाव पर भी डाल सकते हैं फोकस

सूत्रों के मुताबिक, नवीन पटनायक पदयात्रा में शामिल होने से पहले जनता को संबोधित कर सकते हैं. एक वरिष्ठ बीजेडी नेता ने बताया कि भुवनेश्वर से ही वे नुआपाड़ा जिले के लोगों के लिए विशेष संदेश दे सकते हैं, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव होना तय है.

लंबे इलाज के बाद वापसी

पिछले तीन महीनों में नवीन पटनायक अस्वस्थ रहे और उन्होंने मुंबई और भुवनेश्वर दोनों जगह इलाज कराया. स्वास्थ्य लाभ के बाद वे करीब एक महीने तक दिल्ली में रहे और 10 अक्टूबर को भुवनेश्वर लौटे. इसी कारण वे विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल नहीं हो सके थे.

बच्चों के बीच मनाएंगे जन्मदिन

अशोक पांडा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री खांदागिरी स्थित SOS विलेज भी जाएंगे, जहां वे बच्चों के साथ समय बिताएंगे और मिठाइयां बांटेंगे. भुवनेश्वर का SOS चिल्ड्रन विलेज एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा संचालित है, जो अनाथ और परित्यक्त बच्चों की देखभाल करती है और कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करती है.

