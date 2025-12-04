ओडिशा: चार्जशीट को लेकर भिड़े दो पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों का तबादला

ओडिशा के जाजपुर जिले में गुरुवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. अलाकुंडा थाना में चार्जशीट तैयार करने को लेकर दो पुलिस अधिकारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर इन-चार्ज देबाशीष सतपथी और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह के बीच शुरू में चार्जशीट के काम को लेकर बहस हुई. यह बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और देखते ही देखते दोनों के बीच शारीरिक झड़प हो गई. यह घटना थाना परिसर के भीतर ही हुई, जिससे विभाग की छवि को लेकर चिंता बढ़ गई.

मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद

घटना की सूचना मिलते ही जाजपुर के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई की. दोनों अधिकारियों को जिला मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है. एसपी का कहना है कि पुलिस विभाग में अनुशासन किसी भी हाल में टूट नहीं सकता. जो भी अधिकारी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है. इसके बाद सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर को मामले की औपचारिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है और ऐसे व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं आम लोगों के भरोसे को कमजोर करती हैं. इसी वजह से यह कदम तुरंत उठाया गया है.

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और ऐसे मामलों को रोकने के लिए विभाग स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएंगे.

