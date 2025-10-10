पहले बाइक, फिर लग्जरी कार की जिद पर अड़ा बेरोजगार बेटा, हाथापाई में पिता ने मारी लोहे की रॉड

ओडिशा के तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति ने मामूली बात पर अपने बेटे पर मेटल की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. दरअसल 28 साल के बेटा पिता से लग्जरी कार दिलाने की जिद पर अड़ा था. इसी मांग को लेकर हुई बहस और हाथापाई के बाद पिता ने उसपर इस तरह से हमला कर दिया. पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार दोपहर वंचियूर के पास हुई और यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायल बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. उन्होंने बताया कि पिता, जिस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया वह फिलहाल छिपा हुआ है.

वंचियूर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पिता ने हाल ही में अपने बेटे के लिए एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन 28 वर्षीय बेटा उससे संतुष्ट नहीं था और उसने एक लग्जरी कार की मांग रख दी. अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को इस मुद्दे पर उनके घर पर बहस हुई और बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पिता ने भी मेटल रॉड से उसपर हमला किया.

पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों और परिवार के रिश्तेदारों के अनुसार, बेटा बेरोज़गार है, हमेशा महंगी चीज़ें मांगता रहता है और अगर उसकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वह जल्दी गुस्सा हो जाता है. उन्होंने आगे कहा, "पिता ने अपना फ़ोन बंद कर दिया है और कहीं छिपा हुआ है. हमने जाँच शुरू कर दी है और उसकी तलाश कर रहे हैं.'

Advertisement

---- समाप्त ----