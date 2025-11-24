scorecardresearch
 

Feedback

MP: ग्वालियर में 10 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर कपिल यादव का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

MP News: हिस्ट्री-शीटर कपिल यादव 21 नवंबर को जमीन के झगड़े को लेकर कुछ लोगों पर हमला करने के बाद से फरार था. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उस पर ₹10 हजार का इनाम घोषित किया गया था.

Advertisement
X
गोली लगने से घायल हिस्ट्री-शीटर कपिल यादव.(Photo:ITG)
गोली लगने से घायल हिस्ट्री-शीटर कपिल यादव.(Photo:ITG)

MP News: ग्वालियर जिले में सोमवार सुबह पुलिस के साथ एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद हिस्ट्री-शीटर कपलि यादव ​​को पकड़ लिया गया. आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम था. 

ग्वालियर के SSP धर्मवीर सिंह ने बताया कि कपिल यादव 10 हजार रुपए का इनामी वॉन्टेड क्रिमिनल था. जिला हेडक्वार्टर से करीब 25 KM दूर मोहनपुर इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुई गोलीबारी में उसके पैर में गोली लग गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कपिल 21 नवंबर को मुरार इलाके में जमीन के झगड़े को लेकर कुछ लोगों पर हमला करने के बाद से फरार था. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी और उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. 

सम्बंधित ख़बरें

History-sheeter tries to throw shoe at judge in Chenna
चेन्नई में हिस्ट्रीशीटर ने जज पर जूता फेंकने की कोशिश की, कोर्ट में मचा हड़कंप 
बीेजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले (Photo ITG)
'मुझसे बड़ा कोई बदमाश नहीं...'  ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद 
Chaos erupts at Disha's meeting, with both leaders clashing (Photo- Screengrab)
कानपुर में सांसद और पूर्व सांसद भिड़े, हाथापाई की नौबत, बात गुंडा-हिस्ट्रीशीटर तक पहुंच गई 
girlfriend Murder with kitchen knife in Delhi
किराए का मकान, मोहब्बत पर शक और प्रेमिका का मर्डर... ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा प्रेमी 
Spa Centres in Gwalior
'आयुर्वेदा स्पा' में गंदा काम, पुलिस रेड में 7 युवतियां और 3 पकड़े  

धर्मवीर सिंह ने बताया कि रविवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ग्वालियर से भागने की योजना बना रहा है और टिप-ऑफ के आधार पर उन्होंने मेला ग्राउंड में एक वैन की तलाशी ली और उसके साथी अमन यादव को एक गैर-कानूनी बंदूक के साथ पकड़ लिया, जबकि कपिल भागने में कामयाब रहा.

Advertisement

एसएसपी ने बताया कि आरोपी को सुबह-सुबह मोहनपुर में एक ईंट भट्टे पर पकड़ा गया, जहां उसने कथित तौर पर सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. उन्होंने बताया कि उसके पैर में चोट लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कपिल पर करीब 12 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और उस पर पहले भी सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया जा चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement