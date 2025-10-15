Vidisha Murder Case: पति का मर्डर कर भाग रहा था बॉयफ्रेंड, सादी वर्दी में पीछे लग गए पुलिसवाले, प्रेमिका ने ही की पकड़वाने में मदद

MP News: विदिशा शहर के पॉश एरिया खरीफाटक में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या की वारदात में पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात की वजह तीन बच्चों की मां के अवैध संबंध थे, जिसके चलते पति को जान गंवानी पड़ी.

सिटी कोतवाली इलाके के खरीफाटक का यह मामला है. यहां पत्नी के भोपाल निवासी प्रेमी दीपक लाड़िया को पति बबलू ढीमर ने भागने से रोकने की कोशिश की. इस दौरान प्रेमी ने बबलू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे घायल की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई.

एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि हत्या के बाद प्रेमी मौके से भाग गया था. भागा हुआ प्रेमी लगातार महिला के मोबाइल नंबर पर फोन लगाकर अस्पताल में भर्ती बबलू की हालत के बारे में जानकारी ले रहा था.

महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पति की मौत हो चुकी है. पुलिस ने इसी का फायदा उठाया और महिला से कहकर प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया. आरोपी प्रेमी जैसे ही ट्रैफिक पुलिस चौकी के पास पहुंचा, सिविल ड्रेस में छिपे पुलिस के जवानों ने उसे धरदबोचा.

एडिशनल एसपी ने बताया कि यह मामला पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध से जुड़ा हुआ था. पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई की और आरोपी अब सलाखों के पीछे है."

पति की हत्या और पत्नी के अवैध संबंध का यह मामला पूरे विदिशा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच में कई और राज सामने आ सकते हैं.

