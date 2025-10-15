scorecardresearch
 

Feedback

Vidisha Murder Case: पति का मर्डर कर भाग रहा था बॉयफ्रेंड, सादी वर्दी में पीछे लग गए पुलिसवाले, प्रेमिका ने ही की पकड़वाने में मदद

MP के विदिशा शहर में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. 3 बच्चों की मां के अवैध संबंध इस वारदात की वजह बने. जब पति ने भागने से रोकने की कोशिश की, तो प्रेमी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी.

Advertisement
X
3 बच्चों की मां के अवैध संबंध इस वारदात की वजह बने.(Photo:Screengrab)
3 बच्चों की मां के अवैध संबंध इस वारदात की वजह बने.(Photo:Screengrab)

MP News: विदिशा शहर के पॉश एरिया खरीफाटक में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या की वारदात में पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात की वजह तीन बच्चों की मां के अवैध संबंध थे, जिसके चलते पति को जान गंवानी पड़ी.

सिटी कोतवाली इलाके के खरीफाटक का यह मामला है.  यहां पत्नी के भोपाल निवासी प्रेमी दीपक लाड़िया को पति बबलू ढीमर ने भागने से रोकने की कोशिश की. इस दौरान प्रेमी ने बबलू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे घायल की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई.

एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि हत्या के बाद प्रेमी मौके से भाग गया था. भागा हुआ प्रेमी लगातार महिला के मोबाइल नंबर पर फोन लगाकर अस्पताल में भर्ती बबलू की हालत के बारे में जानकारी ले रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

प्रेमिका की शादी की खबर से था परेशान युवक. (AI generated images)
गर्लफ्रेंड की शादी की खबर सुन बॉयफ्रेंड को लगा सदमा, पानी की टंकी से कूदकर दी जान 
Man beaten
होटल में बॉयफ्रेंड के साथ है पत्नी... बौखलाए पति ने गलती से कर दी किसी की पिटाई 
Woman and her brother arrested
बॉयफ्रेंड के लिए लड़की ने घर से चुराए 8 लाख के जेवर, नाबालिग भाई भी दे रहा था साथ 
Woman and her brother arrested
बॉयफ्रेंड के लिए लड़की ने घर से चुराए 8 लाख के जेवर, नाबालिग भाई भी दे रहा था साथ 
You raise slogans, and I will raise them too. - CSP Hina Khan
'मैं भी लगाऊंगी जय श्री राम के नारे', आपस में उलझे महिला CSP और वकील 

महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पति की मौत हो चुकी है. पुलिस ने इसी का फायदा उठाया और महिला से कहकर प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया. आरोपी प्रेमी जैसे ही ट्रैफिक पुलिस चौकी के पास पहुंचा, सिविल ड्रेस में छिपे पुलिस के जवानों ने उसे धरदबोचा. 

Advertisement

एडिशनल एसपी ने बताया कि यह मामला पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध से जुड़ा हुआ था. पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई की और आरोपी अब सलाखों के पीछे है."

पति की हत्या और पत्नी के अवैध संबंध का यह मामला पूरे विदिशा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच में कई और राज सामने आ सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement