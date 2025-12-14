scorecardresearch
 
MP: पिकनिक पर जा रही स्कूल बस नदी में गिरी, 53 बच्चे-टीचर थे सवार, कई छात्र घायल

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की नटेरन तहसील स्थित जोहत पुल पर पिकनिक के लिए जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे सूखी नदी में गिर गई. बस में 53 लोग सवार थे, जिनमें 48 छात्र और चार शिक्षक शामिल थे. हादसे में कई बच्चे घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर है. घायलों का इलाज गंजबासौदा और विदिशा में जारी है.

विदिशा में स्कूल बस हादसा.(Photo: Vivek Singh Thakur/ITG)
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में रविवार को सड़क हादसा हो गया. नटेरन तहसील स्थित जोहत पुल पर पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे सूखी नदी में गिर गई. इस बस में करीब 53 लोग सवार थे, जिनमें 48 स्कूली बच्चे और 4 शिक्षक शामिल थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

यह बस अशोकनगर जिले के बहादुरपुर स्थित एक शासकीय स्कूल की थी, जो विदिशा और सांची भ्रमण के लिए निकली थी. जोहत पुल के पास ओवरटेक करने के प्रयास में बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटते हुए नीचे जा गिरी.

कई बच्चे घायल, कुछ की हालत गंभीर

हादसे में बस में सवार करीब 14 से 15 बच्चे घायल हो गए. इनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

अन्य घायल बच्चों में कुछ को फ्रैक्चर आया है, जबकि कुछ को मामूली चोटें लगी हैं. इन बच्चों का इलाज राजीव गांधी शासकीय अस्पताल, गंजबासौदा में किया गया.

प्रशासन और शिक्षा विभाग मौके पर

इलाज और डॉक्टरों की निगरानी के बाद करीब 35 बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उनके गृह जिला अशोकनगर रवाना किया गया. बच्चों को सुरक्षित वापस ले जाने के लिए अशोकनगर जिले से शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अमले के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

अधिकारियों ने अस्पताल में मौजूद रहकर पूरी व्यवस्था की निगरानी की और परिजनों को बच्चों की स्थिति की जानकारी दी.

नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर लिया हालचाल

घटना की जानकारी मिलते ही अशोकनगर के पूर्व मंत्री अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

वहीं, विदिशा विधायक मुकेश टंडन भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि अन्य घायल बच्चों का इलाज गंजबासौदा के शासकीय अस्पताल में किया गया है.

SDM ने दी घायलों की जानकारी

SDM क्षितिज शर्मा ने बताया कि हादसे में सात बच्चे गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में सभी घायलों का इलाज जारी है.

दिनभर चले इलाज के बाद डॉक्टरों की सलाह पर करीब 35 बच्चों को छुट्टी दे दी गई, जिन्हें लेने अशोकनगर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम अस्पताल पहुंची.

बच्चों ने बताया हादसे का मंजर

हादसे में घायल एक छात्र ने बताया कि बस अचानक ओवरटेक करने लगी और किसी को कुछ समझ में नहीं आया. देखते ही देखते बस पुल से नीचे गिर गई.

डॉक्टरों के अनुसार, कई बच्चों को चोटें आई हैं. अधिकतर बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन पांच बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें विदिशा रेफर किया गया है.

पहले भी हो चुके हैं हादसे, ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस पुल से स्कूल बस गिरी हो. इससे पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत और आवेदन किए, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. फिलहाल प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है और पूरे मामले की पड़ताल जारी है.

