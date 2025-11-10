कूड़े में खाना तलाशती दिखी मासूम बच्ची , झकझोर देगा विदिशा से वायरल हुआ ये वीडियो

मध्य प्रदेश के विदिशा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक मासूम बच्ची कचरे में फेंका गया खाना उठाकर खाती नजर आ रही है. यह तस्वीर मानवता को शर्मशार करने वाली है. इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने इसे मामा के भांजियों का विकास बताया तो किसी ने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तस्वीर का जिम्मेदार कौन है.

कचरे में खाना ढूंढती दिखी मासूम

जानकारी के अनुसार यह घटना विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर से कुछ ही दूरी पर की बताई जा रही है. जहां यह मासूम बच्ची कचरे में फेंके गए खाने को उठाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही है.

सरकार हर साल गरीबों के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यह दृश्य दिखाता है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया.

वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया

नगर पालिका के CMO दुर्गेश सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन वह वहां नहीं मिली. प्रशासन अब बच्ची को खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे मदद दी जा सके.

