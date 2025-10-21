भोपाल: तेज रफ्तार जीप ने दो मोटरसाइकिलों को रौंदा, 2 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक तेज रफ्तार वाहन ने दो जिंदगियां लील लीं और कई अन्य को घायल कर दिया. रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात अरवलिया मोड़ के पास एक जीप और दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर से यह हादसा हुआ.

ईंटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि तेज रफ्तार जीप ने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई. इस टक्कर में सड़क पर खड़े दो अन्य लोग घायल हो गए. इसके बाद जीप एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके सवार की भी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान मुख्तार (40) और गनी (60) के रूप में हुई है. ये दोनों अरवलिया इलाके के ही निवासी थे. घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जीप चालक फरार, तलाश जारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसे पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है और दुर्घटनाग्रस्त जीप की पहचान के आधार पर जांच जारी है.

