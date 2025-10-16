MP: देवास में दो डीजल टैंकरों में भीषण आग और ब्लास्ट, अवैध डीजल ट्रांसफर की आशंका

MP News: देवास में ग्रिड पावर हाउस के पास बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां दो डीजल टैंकरों में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने से पहले जोरदार ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी आवाज दूर तक स्थानीय ग्रामीणों ने सुनी. सूचना पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

सिंगावदा क्षेत्र में उज्जैन रोड का यह मामला है. बीएनपी थाना पुलिस ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि एक टैंकर का कैबिन जलकर खाक हो गया और दोनों टैंकरों के टायर भी जल गए. आग की लपटें दूर तक उठती रहीं.

पुलिस को आशंका है कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से भरे इन टैंकरों से अवैध रूप से डीजल का आदान-प्रदान किया जा रहा था. मौके से एक छोटा इंजन और पाइप बरामद हुआ है, जो सीधे टैंकर से जुड़ा था. यह स्पष्ट संकेत देता है कि एक टैंकर से दूसरे टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ की सप्लाई की जा रही थी.

घटना के समय दोनों टैंकरों के ड्राइवर मौके पर नहीं मिले और फरार हो गए. पुलिस अब इन वाहनों के मालिकों का पता लगाने के लिए गाड़ियों के नंबरों के आधार पर जांच कर रही है.

वहीं, कुछ देर के लिए सुरक्षा कारणों से उज्जैन मार्ग पर आवागमन करने वाले वाहनों को कुछ देर के लिए डायवर्ट कर दिया गया था. फिलहाल ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है.

