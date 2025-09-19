MP: इंदौर मेट्रो के दूसरे फेज में सफल ट्रायल रन, अक्टूबर तक मंजूरी की उम्मीद

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मेट्रो रेल के दूसरे चरण का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया. सुपर कॉरिडोर नंबर-3 और एमआर-10 स्टेशनों के बीच करीब 5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मेट्रो का परीक्षण किया गया.

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि यह हिस्सा गांधी नगर और रेडिसन स्क्वायर स्टेशनों के बीच 17.50 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले कॉरिडोर का हिस्सा है.

पहले चरण के तहत गांधी नगर स्टेशन और सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 के बीच 6 किलोमीटर लंबे हिस्से पर ट्रेन का आवागमन शुरू हो चुका है.

दूसरा चरण शुरू करने से पहले अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) और मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CMRS) से मंजूरी लेना आवश्यक है और अक्टूबर के अंत तक दोनों मंजूरियां प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

अधिकारियों के अनुसार, इंदौर में 7500.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 31.32 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है.

इस कॉरिडोर में 35 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में 28 स्टेशन शामिल होंगे. इस परियोजना का उद्देश्य एक आसान, तेज़ और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना है.

