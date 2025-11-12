scorecardresearch
 

MP: जहां रहते हैं IAS-IPS और मंत्री, वहां डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर के बंगले में चोरों ने लगाई सेंध

भोपाल के अति-सुरक्षित चार इमली इलाके में डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर अल्का सिंह के बंगले से चोरों ने लाखों के गहने और घड़ियां चोरी कर लीं. अल्का सिंह परिवार संग केरल गई थीं, लौटने पर घर की कुंडी टूटी और सामान बिखरा मिला. चोर बगल के गेट से अंदर घुसा था. चार इमली में मंत्री, IAS-IPS अधिकारी रहते हैं, इससे पहले भी यहां कई चोरी की वारदातें हो चुकी हैं.

डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर के बंगले में चोरी (AI-Generated)
डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर के बंगले में चोरी (AI-Generated)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले इलाके चार इमली में एक बार फिर चोरों ने सेंध लगाते हुए डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर के बंगले से गहने चुरा लिए. आपको बता दें कि कुछ समय पहले इसी चार इमली इलाके में इंटेलिजेंस के आईजी डॉक्टर आशीष से मोबाइल फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए थे. इसी चार इमली में प्रदेश के कई मंत्री और IAS-IPS के सरकारी आवास भी हैं. 

अल्का सिंह भोपाल में बतौर डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर पोस्टेड हैं और चार इमली के बंगला नंबर ई-8/11 में रहती हैं. अल्का सिंह 3 नवंबर को अपने पूरे परिवार के साथ पति का इलाज कराने केरल के कोच्ची गई थीं. इलाज के बाद 9 नवंबर को जब अल्का सिंह अपने परिवार के साथ वापस भोपाल आईं तो पाया कि उनके घर के एक गेट की कुंडी टूटी हुई थी. अल्का सिंह जब घर के अंदर गईं तो देखा कि अंदर कमरों में सभी सामान बिखरा हुआ पड़ा था. उन्होने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर दी थी जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरु की.

घर के बगल वाले गेट से अंदर आया

इस दौरान पाया गया कि अल्का सिंह घर पर जो गहने छोड़ गई थीं वो सब चोरी हो गए थे इनमें सोने का 01 मंगलसूत्र, 01 गोल्ड रिंग, एक जोड़ वाली चैन (एक नग), एक जोड़ कंगन, ड्राप इयर रिंग एक जोड़, चेन एक नग, चूड़ी चार नग, चैन एक नग, ब्रेसलेट एक जग, मंगलसूत्र एक नग, बिंदिया ( मांग टीका ) एक नग, कंगन दो नग, इयर रिंग दो नग, रिंग एक नग, चाँदी का दो जोड़ी पायल, बिछिया 20 नग, कंगन 10 नग, चांदी के सिक्के दस नग, जेन्टस हाथ घड़ी चार नग (टाईटन कम्पनी), लेडीस घड़ी 03 नग (टाईटन कम्पनी) शामिल है. पुलिस ने पाया कि चोर घर के बगल वाले गेट से अंदर आया और बेडरूम के गेट की कुंडी तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर चोरी कर गया है. 

कई मंत्री, आईएएस और आईपीएस की कॉलोनी है चार इमली 

आपको बता दें कि जिस चार इमली कॉलोनी में चोरी हुई है वो कोई आम कॉलोनी नहीं है. इस कॉलोनी में मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों, आईएएस और आईपीएस अफसरों के सरकारी बंगले हैं और इसे सूबे की पॉवर गैलरी के नाम से जाना जाता है लेकिन इसके बावजूद यहां चोरी हो गई. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चोरों ने चार इमली जैसे अति-सुरक्षित कहे जाने वाले इलाके में सेंध लगाई हो. कुछ समय पहले बाइक सवार बदमाशों ने इंटेलिजेंस के आईजी डॉक्टर आशीष के दो मोबाइल फोन उस समय चुरा लिए जब वो चार इमली में डिनर के बाद वॉक कर रहे थे. यही नहीं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह के चार इमली वाले बंगले में भी चोरी हो चुकी है. 

