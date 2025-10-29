शिवपुरी के जिला अस्पताल से एक दिन पहले जन्मी बच्ची चोरी, देखें CCTV

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जिला अस्पताल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बुधवार सुबह एक दिन पहले जन्मी बच्ची चोरी हो गई. ये घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची को चोरी करने वाली महिला अपने परिजनों के साथ थी और सुबह बच्ची को चुराकर फरार हो गई.

दरअसल एक महिला ने कुछ दिन पहले जिला हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था. लेकिन बुधवार की सुबह को बच्ची को एक महिला चुरा ले गई. जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है और चोरी करने वाली महिला की पहचान के लिए सीसीटीवी की भी मदद ले रही है.

पुलिस ने घोषित किया 30 हजार का इनाम

महिला के परिजनों का कहना है कि चोरी करने वाली महिला गोद में बच्चे को छुपा कर ले गई. मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जिस महिला ने बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वह अपने परिजनों के साथ थी.

वहीं इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश की जा रही है और पुलिस टीम सक्रिय हो गई है. महिला के ऊपर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है. ऐसे में जो कोई भी बच्चा चोरी करने वाली महिला के बारे में जानकारी देगा, उसे 30 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा.

