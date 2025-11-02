scorecardresearch
 

Feedback

MP के श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे की मौत, पिता घायल

मध्य प्रदेश के श्योपुर-पाली हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मां-बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने कार जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस ने कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है. (Photo: Representational)
पुलिस ने कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में श्योपुर-पाली हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. रायपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, मृतक परिवार श्योपुर शहर में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव लौट रहा था. बाइक पर सवार रानू बैरवा (29), उनके पति मलखान बैरवा (32) और सात वर्षीय बेटा जा रहे थे, तभी रायपुरा गांव के पास यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मलखान बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

sheopur news
श्योपुर: प्रेमिका से मिलने गए युवक का मुंडन 
युवक को जमकर पीटा और कर दिया मुंडन.(Photo:Screengrab)
रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक का कर दिया मुंडन, नहीं हुई FIR  
जेब कटने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे फरियादी.(Photo:Screengrab)
CM के रोड शो में BJP नेताओं की कटी जेब, ₹2 लाख से ज्यादा कैश पार 
श्योपुर के महिला सम्मेलन में CM मोहन यादव.(Photo:ITG)
लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी... MP सरकार ने बढ़ा दी योजना की राशि 
नदी के पुल पर किसानों ने लगाया जाम.(Photo:Screengrab)
MP: खाद की किल्लत से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा, नदी के पुल पर जा बैठे 

यह भी पढ़ें: श्योपुर: मगरमच्छ ने ई-रिक्शे से लगाई छलांग वीडियो वायरल, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की तलाश जारी

घायल को पहले जिला अस्पताल और बाद में हालत नाजुक होने पर कोटा रैफर किया गया. देहात थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वाहन की पहचान कर ली गई है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Advertisement