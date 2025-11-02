MP के श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे की मौत, पिता घायल

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में श्योपुर-पाली हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. रायपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, मृतक परिवार श्योपुर शहर में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव लौट रहा था. बाइक पर सवार रानू बैरवा (29), उनके पति मलखान बैरवा (32) और सात वर्षीय बेटा जा रहे थे, तभी रायपुरा गांव के पास यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मलखान बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की तलाश जारी

घायल को पहले जिला अस्पताल और बाद में हालत नाजुक होने पर कोटा रैफर किया गया. देहात थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वाहन की पहचान कर ली गई है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

