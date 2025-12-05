MP: मंदसौर में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, शामगढ़ बंद, 12 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार

मंदसौर जिले के शामगढ़ में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है. घटना के बाद पूरे नगर में तनाव का माहौल बन गया और शुक्रवार सुबह से ही बाजार बंद रहे. बड़ी संख्या में लोग शामगढ़ थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे.

पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि राव कॉलोनी निवासी रिहान पिता शाकिर अब्बासी और बाबू पिता रिहान शाह ने उसे धमकाकर अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया. उसने बताया कि रिहान ने उसकी मां के मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया. इसके बाद दोनों आरोपी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे और पैसे की मांग की. डर के चलते परिवार ने पहले दो लाख रुपये दे दिए, लेकिन फिर भी आरोपियों ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिए.

नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया

वीडियो वायरल होने के बाद नगर में आक्रोश और बढ़ गया. शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और पूरा शामगढ़ नगर बंद करा दिया. भीड़ बढ़ते देख पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. नगर परिषद ने भी कार्रवाई शुरू की और आरोपियों के मकान की नपती करवाई. नल कनेक्शन भी काट दिए गए.

पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया

एडिशनल एसपी मंदसौर टीएस बघेल ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल केस दर्ज किया. अलग-अलग टीम बनाई गई और लगातार प्रयास के बाद 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ कुल 11 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें अश्लील वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना और छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि परिवार से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं. आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे. इस घटना के बाद शामगढ़ में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.



