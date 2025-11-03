scorecardresearch
 

Feedback

गरीब की किराना दुकान गुंडों ने फूंकी... पेट्रोल छिड़क लगाई आग, मालिक बुरी तरह झुलसा, नुकसान से कराह उठा पीड़ित परिवार

Satna Petrol Attack Shop: दो आदतन अपराधियों ने एक किराना दुकान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इस भयावह घटना में दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई और दुकान मालिक रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गए.

Advertisement
X
बेखौफ बदमाश ने दुकान में आग लगाई.(Photo:Screengrab)
बेखौफ बदमाश ने दुकान में आग लगाई.(Photo:Screengrab)

MP News: सतना जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो आदतन अपराधियों ने उधार सामान न देने पर दिन दहाड़े एक किराना एवम जनरल स्टोर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हैं जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई और दुकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया हैं.

दिल दहलाने वाली वारदात को कोठी थाना इलाके के दिदौंध गांव में अंजाम दिया गया. यहां 'प्रियंका किराना और जनरल स्टोर' पर गांव के ही आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी सामान लेने पहुंचे थे.

उधार न देने पर बदमाशों ने किराना दुकान को पेट्रोल डालकर फूंक दिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि चंद मिनटों में ही दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया.  देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

Pinarayi Vijayan
केरल में चरम गरीबी खत्म होने पर चीनी राजदूत की बधाई, CM विजयन ने जताया आभार 
केरल की गरीबी उन्मूलन योजना हुई सफल (Photo: PTI)
केरल बना भारत का पहला राज्य जिसने मिटाई चरम गरीबी, मुख्यमंत्री विजयन ने किया ऐलान  
कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बंटी एलटीटी एक्सप्रेस. (Photo: Screengrab)
MP के सतना में रेल हादसा, LTT एक्सप्रेस के 3 कोच डिरेल, जंगल में रातभर फंसे रहे यात्री 
कांग्रेस किसान मोर्चा के नेता आशुतोष द्विवेदी, जिन्होंने CM को खून से लिखा पत्र. (Photo: Screengrab)
दिनभर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रही खाद, सतना के कांग्रेस नेता ने CM को खून से लिखा पत्र 
छतरपुर की रहने वाली हैं क्रांति गौड़. (Photo: Getty)
वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को ₹1 करोड़, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान 

इस घटना में दुकान के मालिक रामप्रकाश कुशवाहा भी गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार जारी है. 

सनसनीखेज वारदात ने गांव के लोगों को सकते में डाल दिया है. स्थानीय निवासियों में अपराधियों के इस दुस्साहस को लेकर गहरी नाराजगी और दहशत है. 

कोठी थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आदतन अपराधियों बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी की पहचान कर ली है. पुलिस ने जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानून कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

Advertisement

वहीं, इस घटना से साफ हैं कि दबंग आदतन अपराधी किस तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और आम जनता की जान-माल के लिए खतरा बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement