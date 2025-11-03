गरीब की किराना दुकान गुंडों ने फूंकी... पेट्रोल छिड़क लगाई आग, मालिक बुरी तरह झुलसा, नुकसान से कराह उठा पीड़ित परिवार

MP News: सतना जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो आदतन अपराधियों ने उधार सामान न देने पर दिन दहाड़े एक किराना एवम जनरल स्टोर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हैं जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई और दुकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया हैं.

दिल दहलाने वाली वारदात को कोठी थाना इलाके के दिदौंध गांव में अंजाम दिया गया. यहां 'प्रियंका किराना और जनरल स्टोर' पर गांव के ही आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी सामान लेने पहुंचे थे.

उधार न देने पर बदमाशों ने किराना दुकान को पेट्रोल डालकर फूंक दिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि चंद मिनटों में ही दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया. देखें Video:-

इस घटना में दुकान के मालिक रामप्रकाश कुशवाहा भी गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार जारी है.

सनसनीखेज वारदात ने गांव के लोगों को सकते में डाल दिया है. स्थानीय निवासियों में अपराधियों के इस दुस्साहस को लेकर गहरी नाराजगी और दहशत है.

कोठी थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आदतन अपराधियों बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी की पहचान कर ली है. पुलिस ने जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानून कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

वहीं, इस घटना से साफ हैं कि दबंग आदतन अपराधी किस तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और आम जनता की जान-माल के लिए खतरा बन रहे हैं.

