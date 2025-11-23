scorecardresearch
 

MP के सागर में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े 4 किशोरों को बस ने रौंदा, चारों की मौत

मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली क्षेत्र में तेज रफ्तार निजी बस ने सड़क किनारे खड़े चार किशोरों को रौंद दिया, जिससे चारों की मौके पर मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई, एक परिवार का इकलौता बेटा और एक नाबालिग शामिल है. बच्चे भैंसों की तलाश कर सड़क किनारे खड़े थे. पुलिस ने बस जब्त कर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Himanshu Purohit/ITG)
मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े चार किशोरों को एक तेज रफ्तार निजी बस ने कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई, एक परिवार का इकलौता बेटा और एक नाबालिग शामिल है. हादसा इतना भयावह था कि युवक कई फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरे. अनंतपुरा गांव और पूरा पाल समाज गहरे सदमे में है.

दरअसल, यह हादसा अनंतपुरा गांव के पास उस समय हुआ, जब चारों बच्चे भैंसों की तलाश कर रहे थे. वे सड़क किनारे खड़ी बाइक के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे. तभी सिमरिया से दमोह की ओर जा रही एक निजी बस तेज रफ्तार से आई और सीधे उन पर चढ़ गई. टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही चारों बच्चे सड़क पर खून से लथपथ गिर चुके थे. स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

चार किशोरों की मौत से गांव में कोहराम

हादसे में जिन चार किशोरों की जान गई, वे थे शिवम पिता रामचरण पाल (18), उनके भाई सत्यम (17), प्रशांत उर्फ प्राशू पिता खुमान पाल (14), जो परिवार का इकलौता बेटा था और उमेश पिता चेतू पाल (16) जो दो भाइयों में छोटा था. एक ही परिवार के इतने बच्चों की मौत ने गांव में गहरा शोक फैला दिया है. प्रशांत की एक छोटी बहन है, जबकि शिवम और सत्यम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उमेश का परिवार भी सदमे में है और पूरे गांव में मातम पसरा है.

सागर

हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी. रहली थाना पुलिस तुरंत पहुंची और बस को जब्त कर लिया. बस चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. चारों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रहली अस्पताल भेजा गया.

विधायक पहुंचे, परिवारों को दिया सांत्वना

घटना की खबर मिलते ही देवरी विधायक बृजबिहारी पटेरिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाते समय रास्ते से ही लौटकर सीधे घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी. विधायक पटेरिया ने कहा कि एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत अत्यंत हृदय विदारक है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता दिलाई जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आर्थिक मदद का अनुरोध किया जाएगा.

सागर

परिजनों का दर्द: समझ ही नहीं पाए क्या हो गया

मृतकों के चाचा भगवानदास ने बताया कि चारों बच्चे भैंसों की तलाश में निकले थे. वे सड़क किनारे खड़ी बाइक के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार बस आई और सभी को रौंद दिया. हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया.

---- समाप्त ----
