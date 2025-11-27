scorecardresearch
 

घरेलू सहायिका और उसकी बेटी ने रची साजिश, महिला टीचर की हत्या में तीन गिरफ्तार

रतलाम में रिटायर्ड टीचर की हत्या और लूट के मामले में आरोपी सागर मीणा उर्फ बंटी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हुआ था और पकड़े जाने पर उसने सब-इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर फायरिंग भी की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. मामले में घरेलू सहायिका और उसकी बेटी सहित तीनों को साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

मुठभेड़ के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मुठभेड़ के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के रतलाम में 70 साल की रिटायर्ड टीचर सरला धनैतवाल की हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी सागर मीणा उर्फ बंटी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को मालवासी जंगल में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, जहां उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए सब-इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी.

पैसे-गहनों के लिए हत्या

रिपोर्ट के मुताबिक रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि 38 साल के सागर मीणा हत्या और लूट का मुख्य आरोपी है. 23-24 नवंबर की रात उसने शिक्षिका की गला रेतकर हत्या की और घर से मोबाइल फोन, सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया. महिला के शव को उनके घर के बाथरूम में पाया गया था. सरला धनैतवाल के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी. वह अकेले रहती थीं.

महिला टीचर की हत्या

नौकरानी और उसकी बेटी ने रची थी साजिश

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश में घरेलू सहायिका लीला (49) और उसकी बेटी मोना (30) भी शामिल थीं. एसपी के अनुसार लीला और मोना ने मीणा को बताया था कि सरला धनैतवाल के पास भारी मात्रा में पैसा और आभूषण हैं. इसी जानकारी के आधार पर तीनों ने मिलकर लूट और हत्या की योजना बनाई.

बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सागर मीणा को मालवासी जंगल से पकड़ा. जब पुलिस उसे हथकड़ी लगा रही थी, तभी उसने अचानक सब-इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम की ओर फायरिंग कर दी. हमले में एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे काबू में कर लिया गया.

मोबाइल फोन और जेवर बरामद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से चोरी का मोबाइल फोन और जेवर बरामद कर लिए गए हैं. घायल सब-इंस्पेक्टर और आरोपी दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. एसपी अमित कुमार ने कहा कि यह केस एक गहरी साजिश का नतीजा है और तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है.

 

