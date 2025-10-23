राजगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, गर्भवती महिला समेत आठ घायल, तीन की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच बुधवार को बड़ा विवाद हो गया. जीरापुर तहसील के गागोरनी गांव में हुए इस झगड़े में आठ लोग घायल हो गए जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है. तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें इलाज के लिए राजस्थान के झालावाड़ रैफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक फरियादी दिनेश बैरागी ने पुलिस को बताया कि उसके घर के सामने के रास्ते को लेकर आरोपी तस्लीम और उसके दस साथियों ने विवाद करते हुए लाठी और पत्थरों से हमला किया. हमले में उसके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. सभी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीन लोगों को झालावाड़ भेजा गया.

रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद

घटना की जानकारी मिलते ही जीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. तनाव की स्थिति को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया. बाद में ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जीरापुर के इंदर चौराहे पर सड़क जाम कर दी. करीब दस मिनट तक यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर खुलवाया.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसडीओपी खिलचीपुर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है. घायलों का इलाज चल रहा है. फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है.

