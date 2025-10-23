scorecardresearch
 

Feedback

राजगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, गर्भवती महिला समेत आठ घायल, तीन की हालत गंभीर

राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील के गागोरनी गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच संघर्ष हो गया. इस झगड़े में एक गर्भवती महिला समेत आठ लोग घायल हो गए जिनमें से तीन की हालत गंभीर है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.

Advertisement
X
रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद (Photo: Pankaj Sharma/ITG)
रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद (Photo: Pankaj Sharma/ITG)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच बुधवार को बड़ा विवाद हो गया. जीरापुर तहसील के गागोरनी गांव में हुए इस झगड़े में आठ लोग घायल हो गए जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है. तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें इलाज के लिए राजस्थान के झालावाड़ रैफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक फरियादी दिनेश बैरागी ने पुलिस को बताया कि उसके घर के सामने के रास्ते को लेकर आरोपी तस्लीम और उसके दस साथियों ने विवाद करते हुए लाठी और पत्थरों से हमला किया. हमले में उसके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. सभी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीन लोगों को झालावाड़ भेजा गया.

रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद

सम्बंधित ख़बरें

Fight between two parties
पानी बहाने और जानवर बांधने को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चले, 12 के खिलाफ मुकदमा 
बारात लेकर जाता दूल्हा.
घुड़चढ़ी और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद... दूल्हे के भाई समेत 3 घायल 
गांव में पुलिस बल तैनात.
पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद... तीन लोगों को मारी गोली, एक की मौत 
DJ पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में हुआ पथराव
UP: DJ पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, पथराव से इलाके में तनाव 
प्रतीकात्मक फोटो.
दो पक्षों में विवाद, अचानक चली गोली, परिवार के साथ जा रहे वकील को लगी गोली और... 

घटना की जानकारी मिलते ही जीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. तनाव की स्थिति को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया. बाद में ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जीरापुर के इंदर चौराहे पर सड़क जाम कर दी. करीब दस मिनट तक यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर खुलवाया.

Advertisement

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसडीओपी खिलचीपुर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है. घायलों का इलाज चल रहा है. फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement