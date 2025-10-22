scorecardresearch
 

बीच सड़क पत्नी पर हंसिये से हमला, काट दिए दोनों हाथ...कुछ दिन पहले निकाल दिया था घर से

राजगढ़ में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने सरेआम अपनी पत्नी पर हंसिये से हमला कर उसके दोनों हाथ काट दिए. महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और वह अस्पताल में भर्ती है. आरोपी पति आए दिन शराब पीकर झगड़ा करता था और पहले भी धमकियां दे चुका था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बीच सड़क पत्नी पर हंसिये से हमला, पति ने काटे दोनों हाथ (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर मे सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. यहां एक नशेड़ी शख्स ने शराब के नशे में दिनदहाड़े सरे बाजार अपनी पत्नी पर हंसिये से हमलाकर उसके दोनों हाथ काट दिए. यह घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. 

दरअसल, ब्यावरा शहर के कोली मोहल्ला निवासी सविता शाक्यवार ने बताया कि वह काम कर घर लौट रही थी इसी दौरान ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पास उसके पति ने हंसिये से हमलाकर उसके दोनों हाथ काट दिए. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस बीच लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया तो पति ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की. 

घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल महिला को ब्यावरा से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद अब मामले की जांच कर रहे ब्यावरा एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि सुबह 8:50 पर सूचना मिली थी कि एक महिला पर उसके पति ने हमला कर दिया है. इसके बाद मौके पर पहुंचे तो महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में थी. जिसे तत्काल डायल 112 की मदद से सिविल अस्पताल ब्यावरा में भर्ती कराया गया. वहां महिला का उपचार किया जा रहा है. 

सूचना मिलने पर तहसीलदार सहित थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और महिला के बयान दर्ज किया. घायल महिला सविता बाई ने बताया कि उसका पति आए दिन शराब के नशे में उससे झगड़ा करता रहता है. 10 दिन पहले भी महिला और बच्चों को पति के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया. तभी से महिला और उसके बच्चे एक मंदिर में सो रहे थे. महिला ने बताया कि पति आए दिन दोनों हाथ काट देने की धमकी देता था और आज उसने हंसिये से हमला कर दिया. महिला ने कहा कि पति की कई बार पुलिस से भी शिकायत की गई लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई.

