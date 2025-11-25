रायसेन में मासूम से रेप: फरार सलमान पर ₹30 हजार हुआ इनाम, 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं, पूरे जिले में तनाव और चक्काजाम

MP News: रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप मामले में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. घटना के चार दिन बाद भी मुख्य आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके चलते जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पूरे जिले में हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए लगातार चक्काजाम, प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं.

पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए उस पर घोषित इनाम की राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर ₹30 हजार कर दी है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें लगातार जंगलों और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

पड़ोसी जिलों में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. मंडीदीप में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को आक्रोशित भीड़ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा.

शुक्रवार रात को आरोपी सलमान ने लॉलीपॉप का लालच देकर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप किया. परिजन घायल बच्ची को ओबेदुल्लागंज अस्पताल लेकर गए, जहां 2 घंटे तक एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हुई. इस लापरवाही के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को हटा दिया गया है.

मासूम बच्ची का इलाज भोपाल एम्स में चल रहा है और ऑपरेशन किया गया है. बच्ची की हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

रायसेन जिले के लगभग सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है. भोजपुर विधायक, होशंगाबाद सांसद सहित तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं.

मंगलवार को उदयपुरा, बरेली और देवरी जैसे कस्बों में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, छात्राएं, बच्चे और विभिन्न संगठनों के लोग आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन दे रहे हैं.

