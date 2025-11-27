scorecardresearch
 

प्राइवेट पार्ट से ऐसी बर्बरता! ठीक होने में लगेंगे महीनों...6 साल की मासूम से रेप मामले जनआक्रोश जारी

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. पीड़िता भोपाल एम्स के आईसीयू में जिंदगी से जूझ रही है, जबकि आरोपी पांच दिन बाद भी फरार है. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और पुलिस पर कार्रवाई तेज करने का दबाव बढ़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई और एसपी पर कार्रवाई की गई है.

रायसेन रेप केस: बच्ची से ऐसी बर्बरता...ठीक होने में लगेगे महीनों (Photo: ITG)
मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुई रेप की घटना से पूरा मध्यप्रदेश आक्रोश में है. शुक्रवार, 21 नवंबर की रात आरोपी युवक पर बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिसके बाद उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. 21 नबम्बर दिन शुक्रवार की रात एक दरिंदे सलमान ने 6 साल की मासूम से दरिंदगी की थी , वह भोपाल एम्स के आईसीयू में आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. प्राप्त जानकारी अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को इतनी बर्बरता से नोचा कि उसे ठीक होने में 6 माह लगेगे.

एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को हादसे के बाद बेहद गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. उसकी तत्काल सर्जरी की गई और शरीर को हुए नुकसान की वजह से कई कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट करने पड़े. डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची को पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लगेंगे और आगे भी उपचार जारी रहेगा. तीन महीने बाद एक और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर होने की उम्मीद जताई गई है, हालांकि चिकित्सकों ने पूर्ण रिकवरी पर अनिश्चितता जताई है.

दूसरी ओर, आरोपी 23 साल का सलमान उर्फ नज़र घटना के पांच दिन बाद भी फरार है. प्रदेश भर से 20 टीमों और लगभग 300 पुलिसकर्मियों को उसकी तलाश में लगाया गया है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. इससे लोगों में भारी नाराज़गी है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और ढीली कार्रवाई की वजह से आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है.

घटना के विरोध में आज 6ठे दिन गौहरगंज, औबेदुल्लागंज और आसपास के क्षेत्रों में जनआक्रोश देखा जा रहा है. बुधवार को कई संगठनों के आह्वान पर बंद का आयोजन किया गया है. निजी स्कूल भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है. लोगों का कहना है कि केवल अधिकारियों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा; आम जनता न्याय और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही है. इस बीच, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए संबंधित टीआई और एसपी पर गाज गिरी है. राज्य पुलिस विभाग ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाने की घोषणा की है.

---- समाप्त ----
