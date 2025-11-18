नेशनल वॉटर अवॉर्ड: JSJB में MP का खंडवा देश भर में पहले नंबर पर, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा को सम्मानित किया.

जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल जल संचय-जन भागीदारी (JSJB) के तहत घोषित अवार्ड्स में मध्य प्रदेश के खंडवा (ईस्ट निवाड़) ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है.

JSJB अभियान के तहत देश को 5 जोन में बांटा गया था, जिनमें से वेस्टर्न जोन में खंडवा ने 1 लाख 29 हजार 20 जल संरचनाएं बनाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया.

वहीं, नॉर्दर्न जोन में यूपी का मिर्जापुर 35 हजार 509 संरचनाएं बना कर शीर्ष पर रहा. ईस्टर्न जोन में छत्तीसगढ़ का बालोद सबसे आगे रहा.

दक्षिणी जोन में तेलंगाना का नालगोंडा (84 हजार 827), नॉर्थ-ईस्ट जोनमें नॉर्थ त्रिपुरा 11 हजार 547 वॉटर बॉडी बना कर विजेता रहे. वहीं, ओवरऑल तेलंगाना को बेस्ट पर्फॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया.

JSJB पहल की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को सूरत से हुई थी. हर जिले को कम से कम 10 हजार जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन खंडवा प्रशासन ने इसे कई गुना पार करते हुए लगभग 1.3 लाख संरचनाएं तैयार कीं, जो पूरे भारत में सर्वाधिक हैं.

बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने खंडवा को 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, जिसे आगे के जल संरक्षण और विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा.

देशभर में JSJB के तहत 10 लाख संरचनाएं बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अभियान के अंत तक तमाम राज्यों ने मिलकर 27.6 लाख संरचनाएं तैयार कीं, जो व्यापक जनभागीदारी और प्रशासनिक समन्वय का परिणाम है.

दरअसल, मध्यप्रदेश को दो श्रेणियों में सम्मान प्राप्त हुआ. प्रदेश के खरगोन जिले को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है, जबकि खंडवा जिले की ग्राम पंचायत कावेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुरस्कृत जिलों को बधाई दी है.

'जल संचय-जन भागीदारी' पहल में भी वेस्टर्न-जोन की श्रेणी एक में पहला पुरस्कार ईस्ट निमाड़ को मिला. श्रेष्ठ 50 शहरी निकायों में गुनाजिले को प्रथम रैंक मिला. जिलों में श्रेणी तीन में गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगौन का चयन हुआ है.

सर्वश्रेष्ठ जिला (पूर्वी क्षेत्र): खरगोन जिला (पहला पुरस्कार)

सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत: खंडवा जिले की कावेश्वर ग्राम पंचायत (संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान)

वेस्टर्न-जोन की श्रेणी एक (जल संचय-जन भागीदारी): पहला पुरस्कार ईस्ट निमाड़ को.

श्रेष्ठ 50 शहरी निकाय: गुना जिले को प्रथम रैंक.

जिलों में श्रेणी तीन (चयन): गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगौन.

बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने साल 2024 के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत कुल 46 विजेताओं को पुरस्कार बांटे हैं . ये पुरस्कार 10 श्रेणियों सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोक्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्था (स्कूल या कॉलेज के अतिरिक्त), सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसायटी और जल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में दिए गए हैं.

---- समाप्त ----