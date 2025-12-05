scorecardresearch
 
जिस विधानसभा की सुरक्षा में लगे हैं सैंकड़ों जवान, वहां कट गया चंदन का पेड़, चोरों ने की बड़ी सेंधमारी

MP News: चोरों ने विधानसभा परिसर के अंदर चंदन का एक पेड़ इलेक्ट्रिक कटर से काट दिया, लेकिन बाहर नहीं ले जा सके. इसके अलावा चंदन के दो पेड़ों पर कटर से चीरा भी लगाया, लेकिन काट नहीं सके.

MP विधानसभा परिसर के अंदर चोरों ने काटा चंदन का पेड़.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश विधानसभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए चोरों ने परिसर के अंदर एक बड़ी सेंधमारी की है. यह चौंकाने वाली घटना ऐसे समय में हुई है जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पूरा इलाका कड़े सुरक्षा घेरे में है.

चोरों ने विधानसभा परिसर के अंदर घुसकर चंदन का एक पेड़ इलेक्ट्रिक कटर से काट दिया. हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था के चलते वे कटे हुए पेड़ को बाहर ले जाने में नाकाम रहे.

चोरों ने चंदन के दो अन्य पेड़ों पर भी कटर से चीरा लगाया था, लेकिन वे उन्हें काट नहीं पाए.

विधानसभा का सत्र चलने के कारण, परिसर के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात हैं और 500 मीटर दूर ही बैरिकेड लगाए गए हैं. इसके बावजूद चोरों ने कई फीट ऊंची दीवार फांदकर इस घटना को अंजाम दिया.

इस घटना ने विधानसभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
