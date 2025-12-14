पांच लाख में पिता ने दी थी बेटे की सुपारी, मंदसौर में BJP नेता की हत्या का खुला राज

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां करीब पांच महीने पहले हुए एक भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के पिता सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

और पढ़ें

पिता निकला बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हिंडोरिया बड़ा गांव का है, जहां 17 जुलाई की रात 45 साल के श्यामलाल धाकड़ की उनके ही घर में सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. श्यामलाल स्थानीय भाजपा संगठन में मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके थे और क्षेत्र में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे.

मंदसौर के एसपी विनोद मीणा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के पिता दौलतराम धाकड़ ने रची थी. उन्होंने सामाजिक बदनामी और संपत्ति को लेकर आशंका के चलते अपने ही बेटे की हत्या की योजना बनाई.

पांच लाख रुपये में बीजेपी नेता की हत्या की सुपारी

Advertisement

पुलिस के अनुसार, दौलतराम को शक था कि श्यामलाल किसी महिला के संपर्क में था और वह अपनी जमीन और मकान उस महिला के नाम कर सकता है. इसी डर और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर उसने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और इसके लिए 5 लाख रुपये की सुपारी दी गई.

जांच में सामने आया कि सुमित बच्छड़ा और अतलू बच्छड़ा नामक आरोपी मोटरसाइकिल से रती तालई गांव से हिंडोरिया पहुंचे. उन्होंने गांव की एक गली में मोटरसाइकिल खड़ी की और दौलतराम के बताए रास्ते से सीढ़ियों के जरिए घर में दाखिल हुए.

कुल्हाड़ी और चाकू से की गई थी हत्या

पुलिस के मुताबिक, जब श्यामलाल गहरी नींद में थे, तब आरोपियों ने कुल्हाड़ी और चाकू से उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. लंबी जांच, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मृतक के पिता दौलतराम धाकड़, गोपाल धाकड़, रंगलाल, सुमित बच्छड़ा और अतलू बच्छड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी भी की जा रही है.

---- समाप्त ----