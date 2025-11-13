scorecardresearch
 

MP: मंडला में बड़ा हादसा... रेलिंग तोड़कर बरगी बांध में गिरा ट्रक, पुलिस के साथ मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम

मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ट्रक पुल की सुरक्षा रेलिंग से टकराकर बरगी बांध के बैकवाटर में गिर गया. पुलिस ने कहा कि यह घटना बुधवार की रात करीब 11:30 बजे हुई. बैकवाटर में गिरे ट्रक में सवार लोगों की संख्या अभी पता नहीं चला है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के मंडला जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे बरगी डैम के बैकवॉटर में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक पूरी तरह पानी में समा गया और उसमें सवार लोगों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना बुधवार की देर रात करीब 11:30 बजे मंडला–जबलपुर नेशनल हाइवे-30 पर हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक तेज रफ्तार में था और पुल पर संतुलन बिगड़ने के बाद सीधे रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा. 

इस संबंध में टिकरिया थाना प्रभारी गोपाल घासले ने बताया कि पानी का स्तर इस वक्त बहुत ज्यादा है, जिससे पुल और पानी की सतह के बीच केवल 12 से 15 फीट का फासला है. ट्रक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि रेस्क्यू के लिए मंगाई गई क्रेन अभी मौके पर नहीं पहुंच पाई थी.

यह भी पढ़ें: जयपुर में भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे गिरी कार, अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 7 की मौत

पुलिस ने बताया कि पुल के पास धान की बोरियां बिखरी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक में चावल की खेप लदी थी. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रक में कितने लोग सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि डायवर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रही हैं.

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस और प्रशासन लगातार बरगी डैम बैकवॉटर में ट्रक की तलाश कर रहे हैं. हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि ट्रक चालक ने मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो दिया था. फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है.

